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Власти Новосибирска потратят больше двух миллионов на демонтаж киосков и торговых палаток

В городе снесут больше 1900 квадратов нестационарных объектов

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Закупка появилась на сайте РТС 10 марта

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Мэрия Новосибирска объявила тендер на демонтаж нестационарных объектов. На очистку 1900 квадратных метров от незаконных объектов власти готовы потратить 2 миллиона 90 тысяч рублей.

По контракту нестационарные объекты нужно будет перевезти в специализированные места хранения. Места хранения находятся по адресам: улица Полякова, 2 к.1, 2; Новосибирск, улица Выборная, 211, к.1; улица Игарская, 20, к. 5.

Под нестационарные объекты, как написано в документах, попадают торговые павильоны, киоски, торговые автоматы, палатки, елочные базары, торговые галереи и тележки, автофургоны, автолавки и другие.

В начале марта Министерство строительства Новосибирской области объявило конкурс на проектирование и строительство школы в Кудряшовском. Ради нее со скандалом сносили гаражи.

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ЗакупкаНестационарные объектыКиоскиМэрия
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