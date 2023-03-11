Власти Новосибирска потратят больше двух миллионов на демонтаж киосков и торговых палаток

Мэрия Новосибирска объявила тендер на демонтаж нестационарных объектов. На очистку 1900 квадратных метров от незаконных объектов власти готовы потратить 2 миллиона 90 тысяч рублей.
По контракту нестационарные объекты нужно будет перевезти в специализированные места хранения. Места хранения находятся по адресам: улица Полякова, 2 к.1, 2; Новосибирск, улица Выборная, 211, к.1; улица Игарская, 20, к. 5.
Под нестационарные объекты, как написано в документах, попадают торговые павильоны, киоски, торговые автоматы, палатки, елочные базары, торговые галереи и тележки, автофургоны, автолавки и другие.
В начале марта Министерство строительства Новосибирской области объявило конкурс на проектирование и строительство школы в Кудряшовском. Ради нее со скандалом сносили гаражи.