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Дело застройщика комплекса «Сибиряк» в Речкуновке направили в суд — в чем его обвиняют

Потерпевшими по уголовному делу признаны 45 лиц

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Руководителя компании обвинили в мошенничестве и причинении имущественного ущерба

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Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя компании «Интерком». Как сообщили в пресс-службе ведомства, его обвинили в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба).

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год обвиняемый, являясь руководителем компании, в течение нескольких лет реализовывал объекты долевого строительства. Организация занималась строительством двух жилых домов на территории МК Сибиряк в Речкуновской зоне отдыха в Бердске.

— Однако своих обязательств по договорам злоумышленник не исполнил, а денежные средства использовал в своих личных целях, — сообщили в ведомстве. — Кроме этого, он причинил имущественный ущерб организации, которая выполняла строительно-монтажные работы на одном из строительных объектов, не исполнив свои обязательства о предоставлении квартиры, причинив ущерб в особо крупном размере.

По данным «Контур.Фокус», ООО «Интерком» образовали в 2016 году в Новосибирске, но в 2020 году юридическое лицо признали банкротом. Конкурсным управляющим организации является Виктор Кугушев. Учредителем компании выступает Галина Олейникова (100% доли), ранее владельцем общества также числился Олег Олейников. В период с 2016 по 2020 год Олейников являлся директором организации, но уже летом 2020 года в компании был назначен конкурсный управляющий.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, уголовное дело в отношении руководителя компании направили в Бердский городской суд. Потерпевшими по делу признаны 45 лиц.

Директору ООО «Интерком» предъявили обвинение в мошенничестве в декабре 2022 года. Постановлением суда бизнесмена отправили под домашний арест.

В конце февраля суд в Новосибирске отправил в СИЗО застройщика Сергея Степанова. Бизнесмена обвинили в мошенничестве на сумму более 83 миллионов рублей при строительстве многоэтажного дома на улице Добролюбова.

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