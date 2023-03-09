Дело застройщика комплекса «Сибиряк» в Речкуновке направили в суд — в чем его обвиняют

— Однако своих обязательств по договорам злоумышленник не исполнил, а денежные средства использовал в своих личных целях, — сообщили в ведомстве. — Кроме этого, он причинил имущественный ущерб организации, которая выполняла строительно-монтажные работы на одном из строительных объектов, не исполнив свои обязательства о предоставлении квартиры, причинив ущерб в особо крупном размере.