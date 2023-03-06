«Ограждение, предположительно, демонтировали жители»: власти Новосибирска снова закроют проход, где погиб мужчина

Власти Новосибирска снова закроют проход около опасного водоема, где погиб мужчина. Новое место обхода появилось недавно. Как сообщили в мэрии, ограждение, предположительно, демонтировали местные жители.
Администрация Ленинского района закроет новый проход рядом с горячим водоемом между домами на улице Тульской, 289 и 291, где погиб
— Сотрудниками проведена проверка территории. В ходе визуального осмотра установлено, что ограждение территории частично демонтировано, предположительно, жителями СНТ «Зеленый сад» для сокращения пути следования к жилым и дачным домам, — отметили в мэрии Новосибирска.
Сейчас администрация планирует восстановить ограждение, чтобы закрыть проход. При этом безопасный вход в СНТ «Зеленый сад», а также транзитный проход по пешеходному мосту через реку Тулу находится в районе дома
Как сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, между домами проходит ливневый коллектор
НГС побывал на месте трагедии, где погиб мужчина. Журналисты пообщались с местными жителями несколько месяцев назад, тогда одни называли старый проход сказочным и давно привыкли ходить через кипяток, а другие боялись за детей, которые часто играют около опасного неизвестного источника.