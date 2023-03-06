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«Ограждение, предположительно, демонтировали жители»: власти Новосибирска снова закроют проход, где погиб мужчина

Новое место обхода появилось недавно, теперь жители идут по краю около опасного водоема

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До трагедии жители проходили через горячую воду по самодельному мосту

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Власти Новосибирска снова закроют проход около опасного водоема, где погиб мужчина. Новое место обхода появилось недавно. Как сообщили в мэрии, ограждение, предположительно, демонтировали местные жители.

Администрация Ленинского района закроет новый проход рядом с горячим водоемом между домами на улице Тульской, 289 и 291, где погиб 37-летний мужчина. Люди проходят у крутого обрыва, рискуя упасть в горячую воду. До этого там был проход и самодельный мост, которые демонтировала и закрыла прокуратура региона.

— Сотрудниками проведена проверка территории. В ходе визуального осмотра установлено, что ограждение территории частично демонтировано, предположительно, жителями СНТ «Зеленый сад» для сокращения пути следования к жилым и дачным домам, — отметили в мэрии Новосибирска.

Новый проход появился из-за того, что демонтировали забор

Новый проход появился из-за того, что демонтировали забор

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Сейчас администрация планирует восстановить ограждение, чтобы закрыть проход. При этом безопасный вход в СНТ «Зеленый сад», а также транзитный проход по пешеходному мосту через реку Тулу находится в районе дома № 319 на улице Тульской.

Как сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, между домами проходит ливневый коллектор Д 600 мм, который оборудован оголовком и дренажным каналом для приемки стоков.

НГС побывал на месте трагедии, где погиб мужчина. Журналисты пообщались с местными жителями несколько месяцев назад, тогда одни называли старый проход сказочным и давно привыкли ходить через кипяток, а другие боялись за детей, которые часто играют около опасного неизвестного источника.

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