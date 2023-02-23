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Около водоема, где заживо сварился мужчина, появился новый проход — теперь жители идут по краю

Там был самодельный мост, но прокуратура демонтировала его и закрыла проход

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Вместо опасного моста появился еще более опасный проход

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В Кировском районе Новосибирска появился новый проход рядом с горячим водоемом, где погиб 37-летний мужчина. Теперь люди проходят у крутого обрыва, рискуя упасть в горячую воду. До этого там был проход и самодельный мост. НГС посмотрел, как изменилась ситуация за несколько месяцев.

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Чтобы пройти, приходится забираться на склон

Чтобы пройти, приходится забираться на склон

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Спустя несколько месяцев после трагедии рядом с опасным водоемом между домами по адресу Тульская, 291 и 289 появился новый проход, недалеко от того, который закрыли сотрудники прокуратуры. На этом месте заживо сварился в кипятке после падения с самодельного моста 37-летний Евгений Емельянов.

Теперь вместо самодельного моста жители проходят по узкой тропинке у горячего водоема, при этом на столбах до сих пор висят сигнальные ленты, а в воде лежит знак «Проход запрещен». На месте моста, который появился самовольно, остались перекладины.

— Не знаю, как здесь появился проход, может, кто проделал. Людям же надо ходить, а то всё перекрыли. Я их не оправдываю, но в обход идти далеко, — объяснила журналисту НГС местная жительница.

Жители не знают, как появился новый проход

Жители не знают, как появился новый проход

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Ранее местные объяснили НГС, что горячая вода здесь появилась давно, а на их жалобы не реагируют

Ранее местные объяснили НГС, что горячая вода здесь появилась давно, а на их жалобы не реагируют

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От разрушенного моста остались перекладины

От разрушенного моста остались перекладины

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У водоема также срубили ветки деревьев

У водоема также срубили ветки деревьев

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Журналист направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, как появился такой проход и планируют ли его закрывать.

После гибели мужчины НГС побывал на месте трагедии. Корреспонденты пообщались с местными жителями несколько месяцев назад. Одни называли старый проход сказочным и давно привыкли ходить через кипяток, а другие боялись за детей, которые часто играют около опасного неизвестного источника.

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