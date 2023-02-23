Около водоема, где заживо сварился мужчина, появился новый проход — теперь жители идут по краю

Спустя несколько месяцев после трагедии рядом с опасным водоемом между домами по адресу Тульская, 291 и 289 появился новый проход, недалеко от того, который закрыли сотрудники прокуратуры. На этом месте заживо сварился в кипятке после падения с самодельного моста 37-летний Евгений Емельянов.



Теперь вместо самодельного моста жители проходят по узкой тропинке у горячего водоема, при этом на столбах до сих пор висят сигнальные ленты, а в воде лежит знак «Проход запрещен». На месте моста, который появился самовольно, остались перекладины.