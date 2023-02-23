Около водоема, где заживо сварился мужчина, появился новый проход — теперь жители идут по краю

В Кировском районе Новосибирска появился новый проход рядом с горячим водоемом, где погиб
Спустя несколько месяцев после трагедии рядом с опасным водоемом между домами по адресу Тульская, 291 и 289 появился новый проход, недалеко от того, который закрыли сотрудники прокуратуры. На этом месте заживо сварился в кипятке после падения с самодельного моста
Теперь вместо самодельного моста жители проходят по узкой тропинке у горячего водоема, при этом на столбах до сих пор висят сигнальные ленты, а в воде лежит знак «Проход запрещен». На месте моста, который появился самовольно, остались перекладины.
— Не знаю, как здесь появился проход, может, кто проделал. Людям же надо ходить, а то всё перекрыли. Я их не оправдываю, но в обход идти далеко, — объяснила журналисту НГС местная жительница.
Журналист направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, как появился такой проход и планируют ли его закрывать.
После гибели мужчины НГС побывал на месте трагедии. Корреспонденты пообщались с местными жителями несколько месяцев назад. Одни называли старый проход сказочным и давно привыкли ходить через кипяток, а другие боялись за детей, которые часто играют около опасного неизвестного источника.