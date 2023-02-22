Новосибирского застройщика обязали подготовить проект новой школы в центре — вопрос вызвал бурное обсуждение

Компанию «Дом-Строй» обязали подготовить проект новой школы, которую планируют построить на улице Ипподромской.
Застройщик просил изменить зону специальной застройки на улице Кирова, 44 в зону общественно-деловой, допускающей строительство жилья. Вопрос вынесли на комиссию по правилам землепользования и застройки 21 февраля — он вызвал бурное обсуждение.
По ранее согласованному проекту планировки на территории компании «Дом-Строй» (сегодня там расположено здание офиса банка «Открытие» — банк арендует его у нового владельца) должен появиться детский сад. Но участники комиссии отметили, что в районе напряжённая обстановка с социальной инфраструктурой, и этого недостаточно.
— У нас с вами формируется на Ипподромской земельный участок под школу, мы конфигурацию меняем, чтобы увязать зелёную зону и школу. И мы говорили с инициатором о том, что подписываем соглашение о проектировании школы и передаче проектной документации муниципалитету, — сказал председатель комиссии, начальник департамента строительств и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.
Представитель застройщика подчеркнул, что компания не торопится начинать новое строительство и готова подождать, пока город обеспечит район необходимой инфраструктурой. Внесение же изменений необходимо для подготовки проекта межевания участка и понимания перспектив будущей застройки, уточнил он.
— У нас есть примеры, когда сначала заключается договор с департаментом образования о необходимости проектирования школы. Вас же никто не заставляет на левом берегу проектировать — в этом же микрорайоне, потому что именно это решение комиссии увеличит нагрузку на все школы в районе. И в образование сам бог велел вам вложиться. А говорить сейчас «ну не знаю» — ну комиссия тоже тогда скажет «и мы не знаем, следующего раза подождите», — возразил депутат Горсовета Игорь Украинцев.
Школа на 825 мест должна появиться на территории возле культурного центра «Сибирь-Хоккайдо». Для неё по примеру Академгородка появилась новая зона РУ, которая объединяет парки и скверы и образовательные учреждения. В мэрии полагали, что компания «Расцветай», которая строит дома на первой линии Ипподромской магистрали, поможет с выносом коммуникаций с участка. Но застройщику не потребовалось получать отклонения для строительства.
— Я предлагаю до комиссии по градостроительству подготовить соглашение по этой территории, в котором вы берёте обязательство на себя по проектированию и передаче проектной документации. Добился я после третьей попытки реакции одного из лучших застройщиков в городе! — обратился Алексей Кондратьев к представителю «Дом-Строя». Впрочем, чёткое согласие застройщика не прозвучало: условие внесли в протокол и решение комиссии.
Участок для школы на Ипподромской магистрали городские власти получили путём обмена: территория находилась в частной собственности, и взамен неё мэрия предложила землю в Тихом центре, на улице Максима Горького.
Раньше на участке, где сегодня находится сквер «Аллея городов», планировали построить торговый центр.
В районе, где планируется школа, компания «Дом-Строй» завершила уже два крупных жилых проекта: ЖК «Флотилия» и Richmond Residence.