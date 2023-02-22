Новосибирского застройщика обязали подготовить проект новой школы в центре — вопрос вызвал бурное обсуждение

Застройщик просил изменить зону специальной застройки на улице Кирова, 44 в зону общественно-деловой, допускающей строительство жилья. Вопрос вынесли на комиссию по правилам землепользования и застройки 21 февраля — он вызвал бурное обсуждение.



По ранее согласованному проекту планировки на территории компании «Дом-Строй» (сегодня там расположено здание офиса банка «Открытие» — банк арендует его у нового владельца) должен появиться детский сад. Но участники комиссии отметили, что в районе напряжённая обстановка с социальной инфраструктурой, и этого недостаточно.

