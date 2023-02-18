«И тут на меня из шкафа упала гора одежды»: как понять, что ты шопоголик, и перестать спускать деньги — истории новосибирцев

Сибирячка покупает лицензионные игры, книги, технику. В начале года такой импульсивной покупкой стал новый телефон. Реже Виктория тратит деньги на одежду.



— В защиту себя скажу, что почти все эти вещи мне действительно нужны, но... я снова пытаюсь оправдываться, даже перед самой собой. Однажды я мечтаю вытравить из себя это, — заключила девушка.

«Удалила приложения — и выбора не осталось»

Евгения Штырц поняла, что у нее есть некая форма шопоголизма, когда на нее упала куча ее одежды. Как признается сибирячка, она покупала новые вещи, пока стояла в очереди в магазине, а еще — когда нервничала, ради успокоения, а иногда — просто от скуки.

— Листала Wildberries или Lamoda. Конечно, что-то цепляло. К этому добавлялись другие вещи: так набиралась корзина вещей, которые, по сути, мне не нужны были. Но оправдание всегда было: нужна новая белая футболка, но как же футболка без джинсов? К джинсам нужны кеды... И вот — образ готов, а твой кошелек опустел на хорошую сумму денег. Потом курьер привозит вещи, ты радуешься покупке, складываешь в шкаф и... забываешь про них, — поделилась Евгения.