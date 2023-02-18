«И тут на меня из шкафа упала гора одежды»: как понять, что ты шопоголик, и перестать спускать деньги — истории новосибирцев

Возможность порадовать себя и купить пирожное, новое украшение или даже просто кружку — приятная сторона того, что приходится ходить на работу. Правда, пересчитывая бюджет в конце месяца, можно удивиться тому, как маленькие подарки превратились в существенные траты, а иногда — в большие проблемы. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова поговорила с новосибирцами, которые делают импульсивные покупки, узнала, сколько жители города тратят на спонтанные приобретения и что говорят о шопоголизме психологи.
«Хочу телик со Smart TV
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Импульсивные покупки бывают у жителя Новосибирска Андрея. Как признается сам мужчина, в основном он покупает всякую мелочь, о которой даже не вспомнишь, но есть и крупные ненужные приобретения.
— Пару лет назад купил себе телевизор: большая диагональ, все дела. Но это был просто телевизор, который просто работал от кабельного телевидения. И тут выдают новогоднюю премию, и я зачем-то решаю: мне не нужен обычный телевизор, хочу телик со Smart TV — и купил! Так вот, это самая ненужная покупка в жизни! Этим самым Smart TV пользовался всего пару раз — когда настраивал, а потом для прикола, — поделился Андрей.
Сейчас новосибирец даже не может вспомнить, какие кнопки нужно нажимать, чтобы воспользоваться Smart TV. Следующая новогодняя премия привела Андрея к другой импульсивной покупке.
— Правды ради скажу, покупка не то чтобы прямо спонтанная — лет пять точно обдумывал. Но то денег жалко было, то еще что-то. В общем, так или иначе желание было. В итоге, получив премию, не стал рассуждать долго и буквально в этот же день сделал себе татуировку. Эскиз давно был продуман в голове — с этим проблем не возникло. Можно сказать, что это не спонтанная покупка, но нет — спонтанная, хотя бы потому, что и премия была неожиданная, — рассуждает мужчина.
Татуировку Андрей считает удачным вложением денег: эмоции прошли, но удовольствие осталось. Он признается, что так бывает не со всеми тратами.
— Если говорить о каких-то мелочах, то да. В основном спонтанные покупки потом долго валяются в шкафу и через какое-то время отправляются на помойку. В лучшем случае они продаются за копейки на «Авито» со словами: «Ну хоть что-то отобью», — добавляет новосибирец.
«Я начала кайфовать от спонтанных покупок»
23-летняя жительница Новосибирска Виктория (имя изменено по ее просьбе) признается, что спонтанные покупки начала делать недавно. До этого у нее просто не было такой возможности.
— Наверное, стоит начать с того, что я всю жизнь прожила в довольно бедной семье. Понятие «карманные деньги» я встречала только в сериалах и очень удивилась, когда узнала, что у многих моих сверстников они были. Я привыкла давить в себе желание купить что-то не первой необходимости, потому что знала, что просить бесполезно — будет или отказ, или муки совести. Нет, жили мы не прямо ужасно, бедный середнячок, я бы сказала. Сейчас же я работаю и получаю стипендию. После всех необходимых расходов на руках остается приличная, по моим меркам, сумма, которой могу распоряжаться именно я. Не мама, не папа, а именно я. Я не должна ни перед кем отчитываться, никому не нужно ничего объяснять, — поделилась Виктория.
В последние несколько месяцев, отмечает девушка, она начинает покупать вещи, когда ей грустно. Новые вещи приносят удовлетворение и приятные эмоции.
— Я начала кайфовать от спонтаннных покупок. Хочешь посидеть в кафе, хотя домой сможешь приехать всего-то через час? Почему нет? Хочешь купить новые, более крутые, наушники? Да без проблем. Я могу себе это позволить. Я сама заработала эти деньги и вправе распоряжаться ими так, как мне захочется. Каждая моя импульсивная покупка — как ступенька в лучшую жизнь, напоминание о том, что я потихоньку выбираюсь, — рассказала читательница НГС.
Сибирячка покупает лицензионные игры, книги, технику. В начале года такой импульсивной покупкой стал новый телефон. Реже Виктория тратит деньги на одежду.
— В защиту себя скажу, что почти все эти вещи мне действительно нужны, но... я снова пытаюсь оправдываться, даже перед самой собой. Однажды я мечтаю вытравить из себя это, — заключила девушка.
«Удалила приложения — и выбора не осталось»
Евгения Штырц поняла, что у нее есть некая форма шопоголизма, когда на нее упала куча ее одежды. Как признается сибирячка, она покупала новые вещи, пока стояла в очереди в магазине, а еще — когда нервничала, ради успокоения, а иногда — просто от скуки.
— Листала Wildberries или Lamoda. Конечно, что-то цепляло. К этому добавлялись другие вещи: так набиралась корзина вещей, которые, по сути, мне не нужны были. Но оправдание всегда было: нужна новая белая футболка, но как же футболка без джинсов? К джинсам нужны кеды... И вот — образ готов, а твой кошелек опустел на хорошую сумму денег. Потом курьер привозит вещи, ты радуешься покупке, складываешь в шкаф и... забываешь про них, — поделилась Евгения.
Девушка рассказывает, что иногда могла надеть новую вещь раз в сезон, а иногда вспоминала о покупках через год.
— В один прекрасный день я что-то брала с рейла для одежды, и он не выдержал и грохнулся на меня. На меня из шкафа упала гора моей одежды, и я со стороны увидела кучу вещей, которая просто висит, лежит. Вспомнила слова подруги, что я и месяц не протяну без Wildberries, и решила доказать всем и себе, что так смогу год. И доказала, — вспоминает Евгения.
Целый год девушка проводила эксперимент и не покупала новых вещей. Сама она считает, что у нее был не запущенный случай, а просто нехватка контроля.
— Я спасалась от тревоги, скуки и ожидания путем онлайн-покупок, но удалила приложения — и выбора не осталось. ТЦ я не люблю, туда силой не затащить. Поэтому в моменты скуки, пока что-либо или кого-либо жду, стала просто читать. И бюджет цел, и знаний больше, — поделилась сибирячка.
Сейчас Евгения придерживается мнения, что одежда должна быть базовой и не обязательно иметь дома целый магазин вещей. Особенно если ты их не носишь. Девушка выступает за осознанное потребление.
Покупает каждый второй
В конце прошлого года СК «Росгосстрах Жизнь» опубликовала статистику, согласно которой почти половина россиян часто или периодически совершает незапланированные покупки. 20% респондентов сообщили, что часто импульсивно что-то покупают, 27% делают незапланированные покупки периодически.
— В большинстве случаев речь идет о мелких тратах — шоколадке, продающейся на кассе магазина, или стаканчике кофе по дороге на работу. Спонтанную покупку дорогого гаджета или поездку на выходные в другой город жители Новосибирска и других городов региона позволяют себе редко. Соответственно, подобные траты обходятся в скромные суммы — не более
Как отмечает исследователи, чаще всего импульсивные покупки совершают в офлайн-магазинах. Онлайн-магазины становятся выбором для необдуманной покупки у 6% новосибирцев.
— В основном люди необдуманно покупают продукты питания (31%), одежду (24%), книги (15%), детские игрушки (13%) и компьютерные игры (9%). Каждый четвертый (25%) иногда может завернуть в кафе, ресторан, кофейню по дороге на работу или во время прогулки, — рассказали в пресс-службе СК «Росгосстрах Жизнь».
Намного реже опрашиваемые необдуманно посещают развлекательные мероприятия (4%) или организовывают себе поездку на отдых (4%).
«Импульсивные траты могут уходить за грани разумного»
Психотерапевт Игорь Лях рассказал НГС, что часто с помощью импульсивных покупок люди справляются со стрессом и волнением. Спонтанные покупки могут стать специфической формой зависимости.
— Сами по себе импульсивные затраты могут уйти за грани разумного и привести к тому, что человек оказывается во власти кредитных и микрокредитных организаций или приобретает какие-то расстройства, поскольку основную причину совершения импульсивных покупок он не решает, — объяснил психолог.
Такие покупки для многих становятся вредной привычкой, отмечает Игорь Лях. Помимо того, что они приносят вред личному или семейному бюджету, шопоголизм может стать причиной проблем с поведением. В некоторых странах шопоголизм считается одной из форм болезненных зависимостей.
— Грань между приятным подарком себе и тревожным звоночком находится в том, что предмет покупается, а потом обнаруживается, что [у человека уже есть] масса аналогов этого предмета со схожими потребительскими характеристиками, либо в том, что покупка вообще может быть не распакована и просто лежать где-то годами. Но, к сожалению, критическое мышление очень часто нарушено у тех, кто прибегает к шопингу. Они потом пробуют придавать этому какое-то социальное или другое ложное значение, — отметил Игорь Лях.
Иногда зависимый от покупок человек может убеждать себя и окружающих, что делает покупку ради подарка. Чаще всего это не так. Приобретение новой вещи просто успокаивает страдающего зависимостью человека.
— Если вы обнаружите, что для того, чтобы успокоиться и пережить приятные и расслабляющие эмоции, обязательно нужно что-то покупать, то стоит всерьез задуматься. Может быть, действительно вы уже начинаете так называемым шопоголизмом страдать, — сказал психотерапевт.
Как советует Игорь Лях, чтобы избавиться от импульсивных покупок, можно проанализировать, как формируется стресс и желание, которое заставляет что-то приобретать. Если вам удастся понять причину, то можно найти альтернативные меры или же воспользоваться консультацией психотерапевта.
— К сожалению, психологам известны ситуации, когда ходить к специалистам дешевле, чем страдать от шопингомании. Сами способы бороться с такими порывами исходят из того, что человек способен разумно и рационально относиться к своим приобретениям, способен здраво относиться к своим средствам. Кроме этого, если мы говорим о реальных способах отказа от импульсивной покупки, то обычно вместе с психологом разрабатывается определенный алгоритм для проверки необходимости купить что-то и для проверки желания, — объяснил эксперт.
Во многом на желание делать импульсивные покупки влияет потребительская культура, считает Игорь Лях. Профессиональные консультанты в торговых центрах, реклама и сама культура могут уговорить практически любого человека на приобретение, которое не нужно.
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