Суд отстранил от должности заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова — его обвиняют в клевете

17 февраля Дзержинский суд Новосибирска отстранил от должности заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова. Решение принято в рамках процесса по уголовному делу по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»).
— Мировой суд удовлетворил ходатайство помощника прокурора Дзержинского района и временно отстранил Скатова
При этом суд отказал защите Скатова, которая требовала отвода судьи и переноса рассмотрение процесса в другой регион.
О преследовании заместителя мэра стало известно летом 2022 года. 15 июля к Скатову пришли с обысками. Чиновник заявил, что силовики действовали жестко и ему потребовалась помощь врачей. Он также отметил, что причиной обыска стало заявление депутата Госдумы Дмитрия Савельева.
Изначально Скатов проходил по делу свидетелем, в августе его статус сменился на «подозреваемый». В ноябре заместителю мэра было предъявлено обвинение в клевете. Речь идет о посте в Telegram-канале «Государь» с указанием Савельева. По версии следствия, именно Скатов отправил информацию администратору канала 14 февраля 2022 года.
В декабре Октябрьский суд отстранил Артема Скатова от должности заместителя мэра Новосибирска на время, пока шло расследование. 12 января 2023 чиновник вернулся к исполнению своих обязанностей, сообщал пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.
15 февраля уголовное дело против Скатова начал рассматривать мировой суд Дзержинского района.