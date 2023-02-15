Уголовное дело вице-мэра Артема Скатова начали рассматривать в мировом суде

Савельев и следователи сочли эти обвинения заведомо ложными, Скатова обвинили в клевете и на время расследования отстранили от работы в муниципалитете, однако потом он вернулся к исполнению обязанностей вице-мэра. Накануне в суде прошло первое заседание по делу.

— Защитником Скатова был заявлен ряд ходатайств, в том числе о восстановлении процессуального срока для проведения предварительного судебного заседания для заявления ходатайства о возврате дела прокурору и об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела на другой регион — Алтайский край, Томскую или Омскую области, — рассказали о ходе первого заседания в суде.