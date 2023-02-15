Уголовное дело вице-мэра Артема Скатова начали рассматривать в мировом суде

Вчера, 14 февраля 2023 года, дело вице-мэра Новосибирска Артема Скатова начали рассматривать в мировом суде Дзержинского района Новосибирска, рассказали в региональном управлении судебного департамента Новосибирска.
Дело было возбуждено по заявлению депутата Государственной думы Дмитрия Савельева. Как следует из материалов, 14 февраля 2022 года Скатов отправил администратору одного из телеграм-каналов информацию о депутате, которая в тот же день была опубликована.
— В посте, размещенном в телеграм-канале, касающемся деятельности депутата Государственной думы РФ Дмитрия Савельева, говорилось, что «Господин Савельев… депутат Госдумы, владелец компании — лидера строительного рынка «Расцветай», устроил беспрецедентную по своим масштабам скупку депутатов». Далее в тексте перечислены имена «купленных» Савельевым депутатов Совета депутатов города Новосибирска, кроме того Савельева в этом посте называют еще и «уклонистом от строительных норм», — рассказали в управлении судебного департамента.
Савельев и следователи сочли эти обвинения заведомо ложными, Скатова обвинили в клевете и на время расследования отстранили от работы в муниципалитете, однако потом он вернулся к исполнению обязанностей вице-мэра. Накануне в суде прошло первое заседание по делу.
— Защитником Скатова был заявлен ряд ходатайств, в том числе о восстановлении процессуального срока для проведения предварительного судебного заседания для заявления ходатайства о возврате дела прокурору и об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела на другой регион — Алтайский край, Томскую или Омскую области, — рассказали о ходе первого заседания в суде.
В удовлетворении первого ходатайства суд отказал, второе планируют рассмотреть уже на следующем заседании.
В случае если Артема Скатова признают виновным, за клевету в публичном выступлении ему грозит штраф до
Всё, что известно о деле вице-мэра Скатова, мы собрали в одном тексте.