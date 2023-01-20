СЕЙЧАС -9°С
Пробки 5/10
usd 68.85
eur 74.41
Тема дняСГК может вернуть новосибирцам 121 млн за тепло
Все новости
Все новости
Дело вице-мэра Скатова

Артем Скатов вернулся к обязанностям вице-мэра Новосибирска

Ранее уголовное дело против него направили в суд

2 361

Артема Скатова отстранили от работы в мэрии 6 декабря

Поделиться

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов вернулся к исполнению своих обязанностей. Ранее его отстранили от должности на время следствия по делу о клевете.

Как сообщил НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, Артем Скатов вернулся на работу 12 января.

Решение об отстранении Артема Скатова от должности принимал Октябрьский районный суд 6 декабря.

Уголовное дело о клевете возбудили после заявления депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Изначально вице-мэр проходил по нему свидетелем, а потом стал подозреваемым. В январе уголовное дело направили в суд. Подробности и хронологию уголовного дела НГС собрал в этом материале.

По теме

КлеветаМэрия НовосибирскаУголовное делоАртем Скатов
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter