Артем Скатов вернулся к обязанностям вице-мэра Новосибирска

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов вернулся к исполнению своих обязанностей. Ранее его отстранили от должности на время следствия по делу о клевете.
Как сообщил НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, Артем Скатов вернулся на работу 12 января.
Решение об отстранении Артема Скатова от должности принимал Октябрьский районный суд 6 декабря.
Уголовное дело о клевете возбудили после заявления депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Изначально вице-мэр проходил по нему свидетелем, а потом стал подозреваемым. В январе уголовное дело направили в суд. Подробности и хронологию уголовного дела НГС собрал в этом материале.