freedom
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 5/10
usd 71.58
eur 76.83
Тема дняОчевидец заявил о 4 погибших при взрыве
Все новости
Все новости
Взрыв газа на ЛинейнойПодробности

«Из-под завалов достали тело мужчины»: очевидец заявил об увеличении числа погибших до четырех

Официально Минздрав сообщает о двух смертях

6 737

На месте трагедии до сих пор работают экстренные службы

Поделиться

Количество погибших из-за взрыва газа в Новосибирске выросло до четырех. Об этом сообщил источник НГС с места происшествия.

— Прямо сейчас нашли еще одного погибшего — из-под завалов достали тело мужчины, — рассказал источник о четвертом случае гибели.

Третьего погибшего тоже нашли под завалами, сообщил другой источник НГС.

«Интерфакс» ранее писал о трех смертях со ссылкой на источник в экстренных службах.

Минздрав официально подтверждает информацию только о двух погибших и девяти пострадавших.

Напомним, что взрыв газа на Линейной случился сегодня в 8 часов утра. СК уже возбудил уголовное дело. Мы следим за происходящим в онлайн-трансляции.

Если вам что-то известно о пострадавших, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Обновлено в 15:25: Министерство здравоохранения Новосибирской области опровергает информацию о четырех погибших в результате обрушения дома на улице Линейной.

— К настоящему моменту трое погибших — двое мужчин и одна женщина. По-прежнему в больницах находятся девять человек, из них двое в тяжелом состоянии, — уточнили журналисту НГС в ведомстве.

По теме

МинздравВзрыв газаПогибшиеПострадавшие
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ13
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter