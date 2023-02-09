«Из-под завалов достали тело мужчины»: очевидец заявил об увеличении числа погибших до четырех

Количество погибших из-за взрыва газа в Новосибирске выросло до четырех. Об этом сообщил источник НГС с места происшествия.
— Прямо сейчас нашли еще одного погибшего — из-под завалов достали тело мужчины, — рассказал источник о четвертом случае гибели.
Третьего погибшего тоже нашли под завалами, сообщил другой источник НГС.
«Интерфакс» ранее писал о трех смертях со ссылкой на источник в экстренных службах.
Минздрав официально подтверждает информацию только о двух погибших и девяти пострадавших.
Напомним, что взрыв газа на Линейной случился сегодня в 8 часов утра. СК уже возбудил уголовное дело. Мы следим за происходящим в онлайн-трансляции.
Если вам что-то известно о пострадавших, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону
Обновлено в 15:25: Министерство здравоохранения Новосибирской области опровергает информацию о четырех погибших в результате обрушения дома на улице Линейной.
— К настоящему моменту трое погибших — двое мужчин и одна женщина. По-прежнему в больницах находятся девять человек, из них двое в тяжелом состоянии, — уточнили журналисту НГС в ведомстве.