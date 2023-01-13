В Центральном парке поставили черный контейнер — в нем открыли бесплатный туалет

В Центральном парке появился бесплатный общественный туалет — со стороны он напоминает черный контейнер. Об этом сообщает телеграм-канал «Зеленый Новосибирск».
Уборная начала работать со стороны Ядринцевской. Помещение оборудовано комнатой матери и ребенка и модулем для маломобильных посетителей.
Режим работы — с 10:00 до 22:00.
Закупку на новый туалет объявили в ноябре 2022 г. За него были готовы заплатить
Летом стало известно, что в Нарымском сквере по инвестиционному договору поставили платный туалет. После этого НГС решил выяснить, какие фирмы владеют такими объектами в новосибирских парках. В Центральном, например, услуги предоставляют сразу три компании. Читайте подробности о них в нашем материале.