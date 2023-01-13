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В Центральном парке поставили черный контейнер — в нем открыли бесплатный туалет

В нем есть комната матери и ребенка

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Туалет расположился со стороны Ядринцевской

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В Центральном парке появился бесплатный общественный туалет — со стороны он напоминает черный контейнер. Об этом сообщает телеграм-канал «Зеленый Новосибирск».

Уборная начала работать со стороны Ядринцевской. Помещение оборудовано комнатой матери и ребенка и модулем для маломобильных посетителей.

Режим работы — с 10:00 до 22:00.

Закупку на новый туалет объявили в ноябре 2022 г. За него были готовы заплатить 2,9 миллиона рублей. Торги объявило муниципальное учреждение «Дирекция городских парков». До этого мэрия представила проект типового городского туалета для парков и скверов. Предполагалось, что они будут серого цвета.

Летом стало известно, что в Нарымском сквере по инвестиционному договору поставили платный туалет. После этого НГС решил выяснить, какие фирмы владеют такими объектами в новосибирских парках. В Центральном, например, услуги предоставляют сразу три компании. Читайте подробности о них в нашем материале.

Городская средаМэрия НовосибирскаПарки
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