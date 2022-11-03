В Центральном парке поставят черный туалет — его оценили почти в
3 миллиона
На здание нанесут антивандальное покрытие
В Центральном парке Новосибирска установят антивандальный черный туалет. За него готовы заплатить 2,9 миллиона рублей.
По данным сервиса «Контур.Закупки», торги объявило муниципальное учреждение «Дирекция городских парков». Согласно документации, здание будет черного цвета. Внутри установят антивандальные унитазы и раковины, в том числе для маломобильных граждан, конвекторные обогреватели, сантехнические перегородки. Несущий каркас будет выполнен из холодногнутого швеллера, подшивка пола — из оцинкованного листа.
Заявки на торги принимают до 7 ноября. Поставщик должен доставить туалет и оборудование в Центральный парк.
Ранее мэрия представила проект типового городского туалета для парков и скверов. Предполагалось, что они будут серого цвета.
Летом стало известно, что в Нарымском сквере по инвестиционному договору поставили платный туалет. После этого НГС решил выяснить, какие фирмы владеют такими объектами в новосибирских парках. В Центральном, например, услуги предоставляют сразу три компании. Читайте подробности о них в нашем материале.