Для новосибирских скверов разработали новые серые туалеты — смотрим эскизный проект
Пока неизвестно, будут они платными или бесплатными
В мэрии Новосибирска разработали пилотный образец типового городского туалета, дизайн согласовали с департаментом строительства и архитектуры. Документ был опубликован на сайте «Зеленый Новосибирск».
По концепции городской туалет будет мышино-серого цвета, именно такое название указано в документе, с графитовыми серыми дверями. Здесь будет четыре вида уборных: с левой стороны — для маломобильных граждан, посередине — отдельно мужской и женский, справа — комната матери и ребенка.
Как рассказала НГС вице-мэр Анна Терешкова, типовые туалеты будут устанавливать в скверах и парках.
— На данный момент уборные разрабатываются, пока неизвестно, где конкретно их установят. Также неизвестно, будут они платными или же бесплатными, если они будут бесплатными, то это дополнительное финансирование, мы это будем обсуждать, — объяснила Анна Терешкова.
Двери и порталы в новые туалеты будут антивандальные, покрытые краской антиграффити, наружные стены также будут с покрытием антиграффити.
В июле мы обошли ключевые парки и скверы правобережья, чтобы узнать, кто владеет платными туалетами в Новосибирске.