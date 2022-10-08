Для новосибирских скверов разработали новые серые туалеты — смотрим эскизный проект

В мэрии Новосибирска разработали пилотный образец типового городского туалета, дизайн согласовали с департаментом строительства и архитектуры. Документ был опубликован на сайте «Зеленый Новосибирск».



По концепции городской туалет будет мышино-серого цвета, именно такое название указано в документе, с графитовыми серыми дверями. Здесь будет четыре вида уборных: с левой стороны — для маломобильных граждан, посередине — отдельно мужской и женский, справа — комната матери и ребенка.