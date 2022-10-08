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Для новосибирских скверов разработали новые серые туалеты — смотрим эскизный проект

Пока неизвестно, будут они платными или бесплатными

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Помещение будет небольших размеров в минималистичном стиле

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В мэрии Новосибирска разработали пилотный образец типового городского туалета, дизайн согласовали с департаментом строительства и архитектуры. Документ был опубликован на сайте «Зеленый Новосибирск».

По концепции городской туалет будет мышино-серого цвета, именно такое название указано в документе, с графитовыми серыми дверями. Здесь будет четыре вида уборных: с левой стороны — для маломобильных граждан, посередине — отдельно мужской и женский, справа — комната матери и ребенка.

На схеме указано, что в общей сложности появится четыре уборные комнаты

На схеме указано, что в общей сложности появится четыре уборные комнаты

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Как рассказала НГС вице-мэр Анна Терешкова, типовые туалеты будут устанавливать в скверах и парках.

— На данный момент уборные разрабатываются, пока неизвестно, где конкретно их установят. Также неизвестно, будут они платными или же бесплатными, если они будут бесплатными, то это дополнительное финансирование, мы это будем обсуждать, — объяснила Анна Терешкова.

Двери и порталы в новые туалеты будут антивандальные, покрытые краской антиграффити, наружные стены также будут с покрытием антиграффити.

В июле мы обошли ключевые парки и скверы правобережья, чтобы узнать, кто владеет платными туалетами в Новосибирске.

Дизайн-проектКонцепцияОбщественный туалет
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