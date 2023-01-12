Возбуждено уголовное дело из-за нападения маламута на семилетнего мальчика — его взял на контроль Бастрыкин

Уголовное дело возбудили из-за нападения маламута на семилетнего мальчика в Кольцово под Новосибирском.
Инцидент произошел 9 января днем. Собака без присмотра набросилась на ребенка и вцепилась в лицо. Прохожим удалось отбить мальчика.
Нападение агрессивного животного попало на видео.
Хозяйка маламута кратко прокомментировала инцидент, а врачи накануне сообщили о состоянии пострадавшего.
В итоге после проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Его на контроль поставил глава СК России Александр Бастрыкин.
— В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям владельца собаки, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Мэр Кольцово допустил, что агрессивное животное могут усыпить.