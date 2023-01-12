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СрочноВозбудили дело после нападения маламута на ребенка
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Возбуждено уголовное дело из-за нападения маламута на семилетнего мальчика — его взял на контроль Бастрыкин

Агрессивная собака разодрала лицо ребенка

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Прохожие спасли жизнь ребенка, но мальчик получил очень серьезные травмы

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Уголовное дело возбудили из-за нападения маламута на семилетнего мальчика в Кольцово под Новосибирском.

Инцидент произошел 9 января днем. Собака без присмотра набросилась на ребенка и вцепилась в лицо. Прохожим удалось отбить мальчика.

Нападение агрессивного животного попало на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС Александр

Хозяйка маламута кратко прокомментировала инцидент, а врачи накануне сообщили о состоянии пострадавшего.

В итоге после проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Его на контроль поставил глава СК России Александр Бастрыкин.

— В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям владельца собаки, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Мэр Кольцово допустил, что агрессивное животное могут усыпить.

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