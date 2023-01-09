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«Где Шуфутинский?»: в Новосибирске прекратилось вещание «Радио Шансон» — кто занял волну

Новосибирска больше нет в списке городов на сайте радио

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Неизвестно, возобновится ли вещание «Радио Шансон» в Новосибирске

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В Новосибирске прекратило вещание «Радио Шансон». Вместо него на волне 107,7 FM начало работать Relax FM.

— В эфире транслируются композиции, которые не услышишь ни на одной другой радиостанции. Такая музыка ассоциируется с путешествиями и приятными встречами, дарит положительные эмоции и наполняет энергией. Ожидается включение Relax FM и в самом большом городе Сибири — 31 декабря к региональной сети вещания радиостанции присоединится Новосибирск, — говорится на сайте Relax FM.

На сайте «Радио Шансон» Новосибирска нет в списке городов вещания. Корреспонденту не удалось связаться с сотрудниками новосибирского офиса. НГС направил запрос, чтобы узнать, планируется ли возобновление трансляции.

По данным сайта Relax FM, оно принадлежит холдингу «Газпром-медиа Радио», эта компания занималась размещением рекламы на «Радио Шансон» в Новосибирске на волне 107,7 FM. По данным сервиса «Контур.Фокус», товарный знак «Радио Шансон» принадлежит АО «Региональный радиоканал». Выручка компании в 2021 году составила 250,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 12,1 миллиона.

На сайте с отзывами, судя по всему, пользователи заметили, что радио сменило направленность. 2 января девушка Диана задалась вопросом: «Где Шуфутинский?» Остальные отзывы оставлены в 2022 году, когда «Радио Шансон» еще работало в Новосибирске.

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