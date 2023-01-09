«Где Шуфутинский?»: в Новосибирске прекратилось вещание «Радио Шансон» — кто занял волну

В Новосибирске прекратило вещание «Радио Шансон». Вместо него на волне 107,7 FM начало работать Relax FM.



— В эфире транслируются композиции, которые не услышишь ни на одной другой радиостанции. Такая музыка ассоциируется с путешествиями и приятными встречами, дарит положительные эмоции и наполняет энергией. Ожидается включение Relax FM и в самом большом городе Сибири — 31 декабря к региональной сети вещания радиостанции присоединится Новосибирск, — говорится на сайте Relax FM.