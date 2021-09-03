Взглянем на фото и перевернем календарь: тест на знание хита Михаила Шуфутинского про третье сентября

В Новосибирске вспоминают песню Михаила Шуфутинского про 3 сентября
Сегодня те, кто пользуется соцсетями, хотя бы раз наткнутся на пост о том, что пора перевернуть календарь, вчера всё было всерьез, а сегодня расстаться пришлось. А это значит, что наступило третье сентября — день, когда в сети цитируют одноименную песню Михаила Шуфутинского. Мы тоже предлагаем вам проверить свои знания текста этого хита, а также его истории. Для этого пройдите наш короткий тест.
Ранее НГС решил выяснить, что происходило в Новосибирске в разные годы 3 сентября. Например, в городе сменился чемпион по поеданию хот-догов. Почитайте, какие еще новости писали в этот день.
В прошлом году филолог, нумеролог и композитор разбирались, в чем секрет популярности хита Михаила Шуфутинского. Возможно, это поможет вам найти в ней новые смыслы.
Новосибирцы не первый год грустят под «Третье сентября». Посмотрите, какие мемы они размещают в своих аккаунтах в социальных сетях.