Взглянем на фото и перевернем календарь: тест на знание хита Михаила Шуфутинского про третье сентября

Сегодня те, кто пользуется соцсетями, хотя бы раз наткнутся на пост о том, что пора перевернуть календарь, вчера всё было всерьез, а сегодня расстаться пришлось. А это значит, что наступило третье сентября — день, когда в сети цитируют одноименную песню Михаила Шуфутинского. Мы тоже предлагаем вам проверить свои знания текста этого хита, а также его истории. Для этого пройдите наш короткий тест.