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«Зимние волшебники со всей страны»: в Новосибирске открылся Всероссийский съезд Дедов Морозов — фоторепортаж с места событий

Праздничное мероприятие проходит в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России»

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В Новосибирск приехали зимние волшебники со всей страны

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22 декабря в Новосибирске открылся Первый всероссийский съезд Дедов Морозов. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, в рамках мероприятия в город приехали зимние волшебники со всей страны.

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Праздничные мероприятия прошли в центре Новосибирска

Видео: Антон Дигаев

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на Первом всероссийском съезде Дедов Морозов. Публикуем яркие фотографии с праздничного события.

По данным пресс-центра мэрии, в Новосибирск прибыли делегаты из Йошкар-Олы, Кирова, Абакана, Салехарда, Горно-Алтайска, Пензы, Кургана, Якутска, Феодосии и других городов России

По данным пресс-центра мэрии, в Новосибирск прибыли делегаты из Йошкар-Олы, Кирова, Абакана, Салехарда, Горно-Алтайска, Пензы, Кургана, Якутска, Феодосии и других городов России

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Программа Первого всероссийского съезда Дедов Морозов началась со встречи главного зимнего волшебника Якутии на станции Первомайская.

В рамках праздничного события в кинотеатре имени Маяковского состоялось пленарное заседание съезда

В рамках праздничного события в кинотеатре имени Маяковского состоялось пленарное заседание съезда

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Позже в кинотеатре имени Маяковского состоялось пленарное заседание съезда и церемония гашения конверта «Новосибирск — новогодняя столица России» главным Дедом Морозом из Великого Устюга.

Вечером зимние волшебники провели шествие от кинотеатра имени Маяковского до Театрального сквера у НОВАТа

Вечером зимние волшебники провели шествие от кинотеатра имени Маяковского до Театрального сквера у НОВАТа

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В 17:00 в городе началось шествие съезда от кинотеатра имени Маяковского до Театрального сквера на площади Ленина, где также состоялось открытие главной елки Новосибирска.

Толпа людей шла по центральным улицам города

Толпа людей шла по центральным улицам города

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Во время шествия центральные улицы Новосибирска сковали пробки. Заторы наблюдались у Новосибирского театра оперы и балета.

Участие в праздничном мероприятии приняли дети

Участие в праздничном мероприятии приняли дети

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Во время праздничного мероприятия волшебники водили хороводы вокруг новогодней елки

Во время праздничного мероприятия волшебники водили хороводы вокруг новогодней елки

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Мероприятие проходит в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России»

Мероприятие проходит в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России»

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По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, Первый всероссийский съезд Дедов Морозов проходит в Новосибирске с 22 по 25 декабря

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, Первый всероссийский съезд Дедов Морозов проходит в Новосибирске с 22 по 25 декабря

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Волшебники примут участие в открытии Резиденции Деда Мороза в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило 23 декабря, дадут старт новогодним программам в районах города и откроют самый длинный каток России на набережной 24 декабря

Волшебники примут участие в открытии Резиденции Деда Мороза в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило 23 декабря, дадут старт новогодним программам в районах города и откроют самый длинный каток России на набережной 24 декабря

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25 декабря волшебники примут участие в открытии новогодних программ в парках культуры и отдыха «Центральный», «Березовая роща», а также в сквере «Победа». В 17:00 25 декабря в городе состоится закрытие съезда Дедов Морозов у главной елки Новосибирска в Театральном сквере.

Добавим, 22 декабря в рамках Первого всероссийского съезда Дедов Морозов в концертном комплексе имени Владимира Маяковского выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глава города сказал, что он — не мэр. Кем он себя назвал — в материале НГС.

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