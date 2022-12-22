«Зимние волшебники со всей страны»: в Новосибирске открылся Всероссийский съезд Дедов Морозов — фоторепортаж с места событий

22 декабря в Новосибирске открылся Первый всероссийский съезд Дедов Морозов. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, в рамках мероприятия в город приехали зимние волшебники со всей страны.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на Первом всероссийском съезде Дедов Морозов. Публикуем яркие фотографии с праздничного события.
Программа Первого всероссийского съезда Дедов Морозов началась со встречи главного зимнего волшебника Якутии на станции Первомайская.
Позже в кинотеатре имени Маяковского состоялось пленарное заседание съезда и церемония гашения конверта «Новосибирск — новогодняя столица России» главным Дедом Морозом из Великого Устюга.
В 17:00 в городе началось шествие съезда от кинотеатра имени Маяковского до Театрального сквера на площади Ленина, где также состоялось открытие главной елки Новосибирска.
Во время шествия центральные улицы Новосибирска сковали пробки. Заторы наблюдались у Новосибирского театра оперы и балета.
25 декабря волшебники примут участие в открытии новогодних программ в парках культуры и отдыха «Центральный», «Березовая роща», а также в сквере «Победа». В 17:00 25 декабря в городе состоится закрытие съезда Дедов Морозов у главной елки Новосибирска в Театральном сквере.
Добавим, 22 декабря в рамках Первого всероссийского съезда Дедов Морозов в концертном комплексе имени Владимира Маяковского выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глава города сказал, что он — не мэр. Кем он себя назвал — в материале НГС.