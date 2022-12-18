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Мэрия не смогла найти подрядчика для строительства школы в Новосибирске — ее реконструкция оценивается в 727 млн рублей

На участие в аукционе по строительству школы № 57 в Новосибирске не подано ни одной заявки

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Начальная цена контракта на проведение работ составляет более 727 миллионов рублей

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В Новосибирске не смогли найти подрядчика для реконструкции школы № 57 на улице Авиастроителей в Дзержинском районе города. Как сообщается на сайте госзакупок, аукцион был признан несостоявшимся. На участие в нем не подано ни одной заявки.

— В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем <…> определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся, — указано в документах к закупке.

Отметим, школу № 57 на улице Авиастроителей закрыли в 2018 году. Старое здание образовательного учреждения построили в 1939 году и снесли летом этого года. Аукцион на выполнение работ по строительству учреждения объявили в августе, но в сентябре не смогли найти подрядчика.

Новый аукцион объявили в сентябре. Подрядчиком стала компания «Ликстрой», однако уже в декабре стало известно, что мэрия расторгла контракт на реконструкцию школы с организацией.

— На этапе строительно-монтажных работ подрядчик осознал, что не сможет выполнить работы в рамках контракта, — сообщали в пресс-центре Новосибирска.

В рамках контракта по реконструкции школы подрядчик должен подготовить территорию строительства, выполнить работы по устройству подпорных стенок, гидроизоляции, отделке фасадов и другое. Новый аукцион на выполнение работ был объявлен 5 декабря.

В середине декабря в Новосибирске выбрали подрядчика, который займется строительством новой школы на улице Забалуева. Им стало АО «Бердский строительный трест». Начальная цена контракта на выполнение работ составила более 1,3 миллиарда рублей.

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