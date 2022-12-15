Новосибирцев снова заставят носить маски в магазинах и транспорте? Отвечают власти

В Новосибирской области пока не планируют возвращать строгий масочный режим в транспорте, магазинах и других общественных местах, несмотря на серьезный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.
— Я могу пока точно сказать, что никаких документов по введению масочного режима не принято. Такие предложения обычно поступают от Роспотребнадзора, их на данный момент не было, — объяснил корреспонденту НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.
При этом в регионе до сих пор действует масочный режим в поликлиниках.
Роспотребнадзор Новосибирской области уже выпустил рекомендации для утренников в детских садах из-за распространения ОРВИ и гриппа. Ведомство предлагает обязать родителей носить маски на мероприятиях.
Случаев ОРВИ и гриппа в Новосибирской области становится всё больше. За последние пять дней нагрузка на врачей выросла в разы. А заболеваемость за последнюю неделю — на 20%.
Почему сейчас в Новосибирске растет заболеваемость, откроют ли больничный дистанционно и почему скорая помощь не приедет к вам на температуру, можно узнать здесь.