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Свиной грипп и ОРВИ в НСО

Новосибирцев снова заставят носить маски в магазинах и транспорте? Отвечают власти

Заболеваемость коронавирусом сейчас не высокая, но идет эпидсезон ОРВИ

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В регионе серьезно растет заболеваемость ОРВИ

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В Новосибирской области пока не планируют возвращать строгий масочный режим в транспорте, магазинах и других общественных местах, несмотря на серьезный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

— Я могу пока точно сказать, что никаких документов по введению масочного режима не принято. Такие предложения обычно поступают от Роспотребнадзора, их на данный момент не было, — объяснил корреспонденту НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.

При этом в регионе до сих пор действует масочный режим в поликлиниках.

Роспотребнадзор Новосибирской области уже выпустил рекомендации для утренников в детских садах из-за распространения ОРВИ и гриппа. Ведомство предлагает обязать родителей носить маски на мероприятиях.

Случаев ОРВИ и гриппа в Новосибирской области становится всё больше. За последние пять дней нагрузка на врачей выросла в разы. А заболеваемость за последнюю неделю — на 20%.

Почему сейчас в Новосибирске растет заболеваемость, откроют ли больничный дистанционно и почему скорая помощь не приедет к вам на температуру, можно узнать здесь.

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