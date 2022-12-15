Новосибирцев снова заставят носить маски в магазинах и транспорте? Отвечают власти

— Я могу пока точно сказать, что никаких документов по введению масочного режима не принято. Такие предложения обычно поступают от Роспотребнадзора, их на данный момент не было, — объяснил корреспонденту НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.