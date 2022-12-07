После публикации НГС девятилетней девочке со страшной болезнью пообещали найти жилье

Про встречу в правительстве и обещание помочь девочке корреспонденту НГС рассказала директор БФ «СМА Сибирь» Татьяна Риппинен.



— Вчера вечером меня пригласили на встречу в Министерство труда и соцразвития НСО. На состоявшейся сегодня встрече Владимир Машанов (заместитель министра. — Прим. ред.) пообещал помочь снять квартиру для Насти, пока не найдется из маневренного фонда подходящее для ребенка-инвалида жилье в Черепаново. И обрадовал, что согласована мера поддержки пациентам со СМА — оплата труда физических помощников. С начала года ожидаем первые выплаты. Это пилотная инновационная программа, разработанная в НСО, аналога такой меры поддержки в стране нет. — сообщила Татьяна Риппинен.

