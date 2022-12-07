Новый терминал Толмачево достроят в следующем году — что там делают сейчас

Строительство нового терминала в Толмачево планируют завершить в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

— Второй этап проекта планируется реализовать к 2025 году. На проектирование и строительство терминального комплекса запланировано в общей сложности более 20 миллиардов рублей частных инвестиций, — рассказали в Толмачево.