Новый терминал Толмачево достроят в следующем году — что там делают сейчас

Строительство нового терминала в Толмачево планируют завершить в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
— Второй этап проекта планируется реализовать к 2025 году. На проектирование и строительство терминального комплекса запланировано в общей сложности более 20 миллиардов рублей частных инвестиций, — рассказали в Толмачево.
К 5 декабря на объекте завершили работы по запуску канализации, водоснабжения, благоустройству привокзальной территории.
— В части аэровокзального комплекса завершаются работы по монтажу и наладке внутренних инженерных сетей, а также отделочные работы, — объяснили в пресс-службе аэропорта.
До конца декабря планируют закончить комплекс рекламных конструкций и монтаж навигационных указателей.
Генеральный подрядчик строительства нового комплекса — турецкая компания ООО «АНТ ЯПЫ». Договор подписан 11 августа 2020 года.
ООО «Ант Япы» — часть международного холдинга «Ант Япы Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети». Это крупнейшая турецкая девелоперская и генподрядная компания, которая специализируется на проектировании и строительстве объектов гражданского промышленного назначения. Входит в топ-100 крупнейших мировых подрядчиков. В России компания построила терминал Т-2 аэропорта Домодедово, часть зданий Москва-Сити и гостиничный комплекс для Олимпийских игр 2014 года.
Как сообщали ранее в пресс-службе аэропорта, после реконструкции Толмачево станет самым большим региональным аэропортом площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Новый терминал для внутренних авиарейсов имеет высоту 32,2 метра, его общая площадь составляет порядка 56 тысяч квадратных метров.
Строительство терминала планировалось завершить в 2022 году в рамках первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса. Но дату перенесли.