«Раскрыли три преступления»: в полиции объяснили, что делали толпы полицейских с курсантами в Краснообске

Полицейским за три дня удалось раскрыть три преступления в Краснообске во время профилактического мероприятия «Улица». С 1 по 3 декабря поселок заполонили полицейские патрули с курсантами, что встревожило местных жителей. В полицейском главке региона сегодня, 5 декабря, подвели итоги акции.
— Всего было дополнительно задействовано 170 пеших нарядов и 16 автопатрулей. В период проведения мероприятия «Улица» сотрудниками полиции раскрыто 3 преступления, составлено 13 протоколов об административных правонарушениях, — перечислили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Всего проведено около 900 профилактических бесед о преступлениях с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, роздано более 800 тематических памяток.
В патрулировании помимо полицейских были задействованы и слушатели Центра профессиональной подготовки, поступившие на службу в различные подразделения полиции: ГИБДД, следствие, службу участковых уполномоченных полиции, а также курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева.
В ноябре в Новосибирской области силовики устроили облавы на мигрантов и выявили сотни нарушений миграционного законодательства.