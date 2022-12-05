«Раскрыли три преступления»: в полиции объяснили, что делали толпы полицейских с курсантами в Краснообске

В патрулировании помимо полицейских были задействованы и слушатели Центра профессиональной подготовки, поступившие на службу в различные подразделения полиции: ГИБДД, следствие, службу участковых уполномоченных полиции, а также курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева.



В ноябре в Новосибирской области силовики устроили облавы на мигрантов и выявили сотни нарушений миграционного законодательства.

