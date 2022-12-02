В Краснообске заметили толпы полицейских с курсантами — что происходит

В Краснообске местные жители вчера, 1 декабря, заметили на улицах множество полицейских и курсантов. В полиции и Росгавардии объяснили, что это профилактическое мероприятие.
— В Краснообске по улицам ходят толпы курсантов с полицией, по всему поселку, — написал встревоженный читатель в редакцию НГС. Диалог с полицией: «Разрешите спросить? У нас всё ок?» Ответ: «Всё хорошо, просто ходим, общаемся с людьми». Чтобы общались — не видел, но встретил на улице четыре патруля, полицейский плюс два курсанта. И в магазине человек 10, покупали перекус и сигареты.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС объяснили, что в Краснообске с 1 по 3 декабря проводится профилактическое мероприятие «Улица». Оно еженедельное на протяжении трех месяцев. Результаты подводятся и публикуются по понедельникам.
— Мероприятие проводится во всех районах области и продолжится до конца декабря. Усиленные наряды для обеспечения общественного порядка. В этот период — Краснообск. В прошлый раз в Дзержинском районе проводилось — тогда участвовали курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии Яковлева. В рамках акции раздаются памятки, листовки, беседы проводятся с гражданами. Проверяются граждане на розыск.
В Управлении Росгвардии по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что курсанты привлекаются к проведению профилактического мероприятия как в Новосибирске, так и в Краснообске.
— Курсанты привлекаются к несению службы по обеспечению безопасности граждан на улицах, пресечению и предупреждению преступлений и административных правонарушений, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.
В ноябре в Новосибирской области силовики устроили облавы на мигрантов и выявили сотни нарушений миграционного законодательства.