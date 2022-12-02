В Краснообске заметили толпы полицейских с курсантами — что происходит

— Курсанты привлекаются к несению службы по обеспечению безопасности граждан на улицах, пресечению и предупреждению преступлений и административных правонарушений, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.

В ноябре в Новосибирской области силовики устроили облавы на мигрантов и выявили сотни нарушений миграционного законодательства.