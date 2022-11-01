Облавы на мигрантов устроили в Новосибирске — оперативное видео работы спецназа
Выявлены сотни нарушений миграционного законодательства, возбуждено четыре уголовных дела
В Новосибирской области силовики устроили облавы на мигрантов и выявили сотни нарушений миграционного законодательства. Первый этап операции «Нелегал-2022» проходил в марте. Второй — в середине октября, во время него проверили около 900 человек.
Силовики проверяли дома, где останавливаются мигранты, рынки, кафе, стоянки. ГИБДД просматривала документы водителей и пассажиров различных транспортных средств.
Работа спецназа была снята на видео.
— Выявлено почти 300 административных правонарушений, 114 из которых — нарушения режима пребывания иностранных граждан. Установлено 43 факта предоставления ложных сведений при постановке на миграционный учет, — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Также выявлено 41 правонарушение, связанное с незаконным привлечением к трудовой деятельности.
Еще пять нарушений было связано с незаконной трудовой деятельностью мигрантов и пять фактов несоблюдения установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности иностранных граждан. Пять человек не обратились вовремя за патентом.
— Установлен гражданин, сменивший личные данные для незаконного пребывания на территории РФ. Также задержан находившийся в розыске за совершение преступления в сфере миграции. По возбужденным административным делам вынесено 22 постановления о выдворении с территории РФ, из них 16 в принудительном порядке с содержанием в Центре временного содержания иностранных граждан, 6 в форме самостоятельного контролируемого выезда, — поделились цифрами в ведомстве. — Возбуждено четыре уголовных дела по выявленным фактам преступлений в сфере незаконной миграции и незаконного оборота наркотиков.
С территории НСО депортировано 11 иностранных граждан, которые находились в колониях региона. И 42 людям было отказано во въезде в России.
Сегодня стало известно, что новосибирец пойдет под суд за аферу на миллион рублей. Он продавал несуществующие автозапчасти и, по данным следствия, обманул десятки людей по всей России. К нему в дом ворвались силовики.