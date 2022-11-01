Облавы на мигрантов устроили в Новосибирске — оперативное видео работы спецназа

— Установлен гражданин, сменивший личные данные для незаконного пребывания на территории РФ. Также задержан находившийся в розыске за совершение преступления в сфере миграции. По возбужденным административным делам вынесено 22 постановления о выдворении с территории РФ, из них 16 в принудительном порядке с содержанием в Центре временного содержания иностранных граждан, 6 в форме самостоятельного контролируемого выезда, — поделились цифрами в ведомстве. — Возбуждено четыре уголовных дела по выявленным фактам преступлений в сфере незаконной миграции и незаконного оборота наркотиков.

