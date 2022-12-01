Бунт под Академгородком: жители нового поселка требуют запретить высотки — у них и так перебои с водой и светом

Жители Ложка обнаружили, что власти хотят разрешить в их поселке многоэтажную застройку — до сих пор здесь активно строили максимум
В ноябре 2022 года жители маленького поселка Ложок рядом с Академгородком узнали, что в их генплан предложили внести изменения. Оказалось, что администрация Новосибирского района области (в него входит Барышевский сельсовет, на территории которого, в свою очередь, расположен Ложок) предложила отнести несколько свободных территорий поселка к зоне строительства с максимальной этажностью до 8 этажей.
Для миниатюрного Ложка новость оказалась крайне неприятной. Исторически поселок состоял из индивидуальных домов — только в последние годы в нем появились дома с квартирами: сначала доходные, затем дома проекта «Горки Академпарка», которые строили в том числе для сотрудников Технопарка, и
Последний, по проекту генплана, уже находится на территории
Эта территория уже оказывалась камнем преткновения для жителей Ложка. В 2017 году здесь вырубили часть березового леса — тогда власти отдали участок площадью почти 79 тысяч
Сегодня он большей частью находится в зоне жилой застройки — небольшой участок из него выделили для строительства амбулатории на 50 посещений в сутки, которую обещают открыть к концу января 2023 года. Через дорогу работает детский сад (и тоже не без проблем), а в нем — несколько начальных классов. В наборе этого года, говорят местные жители, больше 18 человек: Ложок — поселок молодых семей, и детей здесь много. Где эти дети должны учиться после
Когда-то, вспомнила она, была договоренность о том, что дети Ложка смогут ходить в школы Академгородка. Но, во-первых, ни одна из них не готова принять столько учеников одновременно, и родителям приходится идти на разные ухищрения. Во-вторых, в поселке очень плохо с общественным транспортом — интервалы доходят до двух часов. Школьные автобусы в область из городского Академгородка не ходят совсем.
По плану в Ложке до 2034 года должны появиться две школы на 1350 мест. Одна — рядом со строящейся амбулаторией, но для нее землю из общей территории жилой застройки не выделили. Еще одна школа в генплане отмечена где-то в районе границы Ложка и СНТ «Надежда-3» — там земля уже размежевана на аккуратные кварталы, но перспективы строительства там дорог, жилья и тем более школы весьма отдаленные.
— Для того чтобы нам получить социальные объекты, нужно стартовать с участков, а наши участки — это перспективная зона застройки, и кто-то постоянно хочет на них покуситься. Если мы их упустим, у нас не будет соцобъектов, потому что их негде будет строить, — говорит Татьяна Шипилова. — В район уже несколько раз кто-то обращался с этим запросом, это очень выгодная территория, недвижимость тут недешевая. Но жители настроены серьезно.
С начала осени обеспокоенные перспективой появления новых
Жители Ложка отмечают, что социальные объекты — основная, но не единственная проблема. Этим летом в поселке были постоянные перебои с водой — ее могли отключать каждый день на несколько часов.
— У нас физически не хватает воды. По исследованию, которое нам давали, у нас один резервуар пополнения, и то, что мы набурим больше скважин, не даст нам быстрого пополнения, из-за этого достаточно сильные проблемы, — объяснил житель микрорайона Да Винчи Сергей. — Нам предполагают тянуть воду из Академгородка, но это в Новосибирскую область тянуть из Новосибирска — очень странное решение.
У исторической части Ложка, продолжает он, периодически возникают проблемы со светом: сюда ведет только одна линия электропередачи, и ремонт может занимать до 4 часов. А единственное место, куда с улиц Ложка можно законно вывозить снег, — в Кольцово. Из-за этого и тариф на уборку снега, и сроки исполнения работ гораздо больше разумных. Нет в Ложке также ни пожарной станции, ни пункта полиции.
Журналист НГС направила в администрацию Новосибирского района запрос с просьбой уточнить результаты публичных слушаний и разъяснить судьбу спорных участков в поселке — ответ к моменту публикации не пришел. Но, согласно ответу регионального Минстроя жителям Ложка (копия имеется в распоряжении НГС), согласия между разными уровнями власти нет. Оказалось, что в администрации Барышевского сельсовета к районному предложению повысить этажность на участке рядом с амбулаторией отнеслись отрицательно, и его сочли нецелесообразным. Отзыва о переводе рекреационной зоны в зону строительства
— В связи с тем, что на территории поселка Ложок существуют перебои с водоснабжением существующей жилой застройки в связи с несоответствием фактических и проектных параметров водозаборов, а также не проработан вопрос обеспечения территории инженерной и транспортной инфраструктурой, предложения администрации Новосибирского района Новосибирской области при разработке проекта изменений в генеральный план Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области учитываться не будут, — заверили в ведомстве.
Но это пока не точка: пока конкретные участки не закрепят с конкретным назначением (для школы и школы искусств, для досугового центра, который пообещали построить к 2039 году, для сквера и экотропы), велика вероятность новых, наверняка заманчивых предложений от застройщиков.
С похожей ситуацией столкнулись жители села Каменка, где так же остро стоит вопрос дорог и инфраструктуры, а в генплан предложили внести новую застройку, — они потребовали наложить на нее мораторий.