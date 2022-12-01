Бунт под Академгородком: жители нового поселка требуют запретить высотки — у них и так перебои с водой и светом

По плану в Ложке до 2034 года должны появиться две школы на 1350 мест. Одна — рядом со строящейся амбулаторией, но для нее землю из общей территории жилой застройки не выделили. Еще одна школа в генплане отмечена где-то в районе границы Ложка и СНТ «Надежда-3» — там земля уже размежевана на аккуратные кварталы, но перспективы строительства там дорог, жилья и тем более школы весьма отдаленные.



— Для того чтобы нам получить социальные объекты, нужно стартовать с участков, а наши участки — это перспективная зона застройки, и кто-то постоянно хочет на них покуситься. Если мы их упустим, у нас не будет соцобъектов, потому что их негде будет строить, — говорит Татьяна Шипилова. — В район уже несколько раз кто-то обращался с этим запросом, это очень выгодная территория, недвижимость тут недешевая. Но жители настроены серьезно.

