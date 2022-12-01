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Проблема

Бунт под Академгородком: жители нового поселка требуют запретить высотки — у них и так перебои с водой и светом

Новосибирцы обнаружили, что власти вместо строительства школ решили отдать землю застройщикам

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До сих пор максимальная этажность в Ложке составляла 4 этажа — именно такой высоты дома строят в ЖК «Да Винчи» и Tesla Park, а многоквартирные дома «Горок Академпарка» даже ниже на этаж

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Жители Ложка обнаружили, что власти хотят разрешить в их поселке многоэтажную застройку — до сих пор здесь активно строили максимум 4-этажные дома, а большая часть поселка и вовсе состоит из частных домов. При этом ведет в него только одна довольно узкая дорога, в поселке нет школы, а из-за и так неуклонно растущего числа жителей начались проблемы с водой. Журналист НГС пообщалась с жителями и узнала, что не все уровни власти поддерживают многоэтажки в маленьком поселке — спутнике Академгородка.

В ноябре 2022 года жители маленького поселка Ложок рядом с Академгородком узнали, что в их генплан предложили внести изменения. Оказалось, что администрация Новосибирского района области (в него входит Барышевский сельсовет, на территории которого, в свою очередь, расположен Ложок) предложила отнести несколько свободных территорий поселка к зоне строительства с максимальной этажностью до 8 этажей.

Для миниатюрного Ложка новость оказалась крайне неприятной. Исторически поселок состоял из индивидуальных домов — только в последние годы в нем появились дома с квартирами: сначала доходные, затем дома проекта «Горки Академпарка», которые строили в том числе для сотрудников Технопарка, и 4-этажки проекта «Да Винчи».

Последний, по проекту генплана, уже находится на территории 8-этажной застройки — ее предложили продолжить на пару пустующих участков между «Да Винчи» и микрорайоном Семейная Сказка. Они сегодня, согласно ответу из администрации Новосибирского района жителям (имеется в распоряжении НГС), относятся к рекреационной зоне. Еще одна «высотная» зона должна, по предложению властей, появиться на большом пустыре в развилке между ведущей мимо «Да Винчи» к «Горкам Академпарка» улицей Солнечной и единственной дорогой из поселка к Академгородку.

Роща между микрорайоном Семейная Сказка (на фото) и домами «Да Винчи» сегодня относится к рекреационной зоне, но на нее предложили продолжить застройку, причем с повышением этажности до 8 этажей

Роща между микрорайоном Семейная Сказка (на фото) и домами «Да Винчи» сегодня относится к рекреационной зоне, но на нее предложили продолжить застройку, причем с повышением этажности до 8 этажей

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Эта территория уже оказывалась камнем преткновения для жителей Ложка. В 2017 году здесь вырубили часть березового леса — тогда власти отдали участок площадью почти 79 тысяч кв. м в аренду компании «ПТК-30» для строительства жилья. Реализовать свои планы компания не смогла из-за банкротства и уголовных дел против ее руководства, а участок остался пустовать. Перспективу его застройки жителям тогда удалось отменить, а теперь ситуация фактически повторяется.

Сегодня он большей частью находится в зоне жилой застройки — небольшой участок из него выделили для строительства амбулатории на 50 посещений в сутки, которую обещают открыть к концу января 2023 года. Через дорогу работает детский сад (и тоже не без проблем), а в нем — несколько начальных классов. В наборе этого года, говорят местные жители, больше 18 человек: Ложок — поселок молодых семей, и детей здесь много. Где эти дети должны учиться после 4-го класса, непонятно, говорит жительница «Горок Академпарка» Татьяна Шипилова.

Когда-то, вспомнила она, была договоренность о том, что дети Ложка смогут ходить в школы Академгородка. Но, во-первых, ни одна из них не готова принять столько учеников одновременно, и родителям приходится идти на разные ухищрения. Во-вторых, в поселке очень плохо с общественным транспортом — интервалы доходят до двух часов. Школьные автобусы в область из городского Академгородка не ходят совсем.

Одна из школ по генплану должна появиться на краю поселка, за строящимися «Горками Академпарка» — там, где сегодня пока только размежеваны новые кварталы

Одна из школ по генплану должна появиться на краю поселка, за строящимися «Горками Академпарка» — там, где сегодня пока только размежеваны новые кварталы

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По плану в Ложке до 2034 года должны появиться две школы на 1350 мест. Одна — рядом со строящейся амбулаторией, но для нее землю из общей территории жилой застройки не выделили. Еще одна школа в генплане отмечена где-то в районе границы Ложка и СНТ «Надежда-3» — там земля уже размежевана на аккуратные кварталы, но перспективы строительства там дорог, жилья и тем более школы весьма отдаленные.

— Для того чтобы нам получить социальные объекты, нужно стартовать с участков, а наши участки — это перспективная зона застройки, и кто-то постоянно хочет на них покуситься. Если мы их упустим, у нас не будет соцобъектов, потому что их негде будет строить, — говорит Татьяна Шипилова. — В район уже несколько раз кто-то обращался с этим запросом, это очень выгодная территория, недвижимость тут недешевая. Но жители настроены серьезно.

С начала осени обеспокоенные перспективой появления новых 8-этажек жители завалили органы власти письмами — дошли даже до администрации президента. В итоге публичные слушания, на которые от Ложка пришло полсотни людей, прошли без рассмотрения важных для них вопросов — на них обсудили все другие населенные пункты Барышевского сельсовета, но поселок вниманием обошли.

Историческая застройка Ложка — симпатичные частные дома. За последние несколько лет население поселка с новыми комплексами выросло в несколько раз

Историческая застройка Ложка — симпатичные частные дома. За последние несколько лет население поселка с новыми комплексами выросло в несколько раз

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Жители Ложка отмечают, что социальные объекты — основная, но не единственная проблема. Этим летом в поселке были постоянные перебои с водой — ее могли отключать каждый день на несколько часов.

— У нас физически не хватает воды. По исследованию, которое нам давали, у нас один резервуар пополнения, и то, что мы набурим больше скважин, не даст нам быстрого пополнения, из-за этого достаточно сильные проблемы, — объяснил житель микрорайона Да Винчи Сергей. — Нам предполагают тянуть воду из Академгородка, но это в Новосибирскую область тянуть из Новосибирска — очень странное решение.

У исторической части Ложка, продолжает он, периодически возникают проблемы со светом: сюда ведет только одна линия электропередачи, и ремонт может занимать до 4 часов. А единственное место, куда с улиц Ложка можно законно вывозить снег, — в Кольцово. Из-за этого и тариф на уборку снега, и сроки исполнения работ гораздо больше разумных. Нет в Ложке также ни пожарной станции, ни пункта полиции.

Сейчас в поселке строят амбулаторию, но перспективы строительства школы, детской школы искусств, досугового центра и даже пожарной станции и полицейского пункта составляют от 11 до 17 лет

Сейчас в поселке строят амбулаторию, но перспективы строительства школы, детской школы искусств, досугового центра и даже пожарной станции и полицейского пункта составляют от 11 до 17 лет

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Журналист НГС направила в администрацию Новосибирского района запрос с просьбой уточнить результаты публичных слушаний и разъяснить судьбу спорных участков в поселке — ответ к моменту публикации не пришел. Но, согласно ответу регионального Минстроя жителям Ложка (копия имеется в распоряжении НГС), согласия между разными уровнями власти нет. Оказалось, что в администрации Барышевского сельсовета к районному предложению повысить этажность на участке рядом с амбулаторией отнеслись отрицательно, и его сочли нецелесообразным. Отзыва о переводе рекреационной зоны в зону строительства 8-этажек в Минстрой не поступало, но и на него пока наложили мораторий.

— В связи с тем, что на территории поселка Ложок существуют перебои с водоснабжением существующей жилой застройки в связи с несоответствием фактических и проектных параметров водозаборов, а также не проработан вопрос обеспечения территории инженерной и транспортной инфраструктурой, предложения администрации Новосибирского района Новосибирской области при разработке проекта изменений в генеральный план Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области учитываться не будут, — заверили в ведомстве.

Но это пока не точка: пока конкретные участки не закрепят с конкретным назначением (для школы и школы искусств, для досугового центра, который пообещали построить к 2039 году, для сквера и экотропы), велика вероятность новых, наверняка заманчивых предложений от застройщиков.

С похожей ситуацией столкнулись жители села Каменка, где так же остро стоит вопрос дорог и инфраструктуры, а в генплан предложили внести новую застройку, — они потребовали наложить на нее мораторий.

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