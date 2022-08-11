В престижных новостройках у Академгородка отключают воду днем и ночью
Инженеры решили поднять и углубить насосы, но нет гарантии, что это поможет
В новом микрорайоне за Академгородком регулярно отключают подачу воды на ночь. Проблемы с водоснабжением начались в июне, в августе ситуация усугубилась. Причиной происходящего местные жители и коммунальщики называют перегруженность скважин: их мощности не хватает на всех из-за разросшегося жилого фонда.
Отключать воду с 23:00 до 06:00 начали в ЖК «Да Винчи» и ЖК «Горки Академпарка» в поселке Ложок с 13 июля 2022 года. Сначала такой режим коммунальщики анонсировали на три дня, затем для ЖК «Да Винчи» его продлили на неопределенное время. Похожая проблема возникла в соседнем ЖК «Горки Академпарка», который изначально позиционировали как жилье для сотрудников Технопарка. Его жители тоже уверены, что во всём виновато активное строительство в поселке Ложок.
В августе к запланированным ночным отключениям добавились дневные хаотичные.
— Воды попросту не хватает на всех. А рядом строят новые и новые дома, рядом с нашим возводят шестиэтажку. Не понимаю, как компании получают разрешения на строительство с учетом дефицита воды. Уже полторы недели у нас случайным образом отключается вода на несколько часов. На ночь ее тоже отключают, — рассказала НГС жительница поселка Ложок Ксения Шовута. Ее дом расположен между ЖК «Да Винчи» и «Горки».
За водоснабжение в ЖК отвечает компания МУП «Ложок», 100% акций которой принадлежат администрации Новосибирского района Новосибирской области. В МУП подтверждают усугубление проблемы с водой.
— Сейчас происходят и продолжаются хаотичные отключения воды из-за того, что автоматика на скважинах отключает оборудование. Мы, со своей стороны, будем проводить работы по увеличению глубины насосов, а где-то, наоборот, будем их приподнимать. Гарантии, что это решит проблему, нет, — сообщил НГС главный инженер МУП «Ложок» Геннадий Благодатнов.
10 августа состоялось совещание с участием главы Новосибирского района.
— Итоги встречи таковы: соответствующим службам даны задания на разработку и подготовку проекта строительства третьего водозабора. До запуска новых мощностей объектам застройки не будут выдавать технические условия для присоединения к скважинам, — добавил Благодатнов.