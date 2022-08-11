В престижных новостройках у Академгородка отключают воду днем и ночью

В новом микрорайоне за Академгородком регулярно отключают подачу воды на ночь. Проблемы с водоснабжением начались в июне, в августе ситуация усугубилась. Причиной происходящего местные жители и коммунальщики называют перегруженность скважин: их мощности не хватает на всех из-за разросшегося жилого фонда.



Отключать воду с 23:00 до 06:00 начали в ЖК «Да Винчи» и ЖК «Горки Академпарка» в поселке Ложок с 13 июля 2022 года. Сначала такой режим коммунальщики анонсировали на три дня, затем для ЖК «Да Винчи» его продлили на неопределенное время. Похожая проблема возникла в соседнем ЖК «Горки Академпарка», который изначально позиционировали как жилье для сотрудников Технопарка. Его жители тоже уверены, что во всём виновато активное строительство в поселке Ложок.

