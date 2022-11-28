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Из подземного перехода на площади Ленина в Новосибирске эвакуировали 70 человек — что произошло

Специалисты МЧС сообщают о пожаре

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Из подземного перехода эвакуировали порядка 70 человек

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Вечером 28 ноября в подземном переходе под часовней в Новосибирске на площади Ленина прошла эвакуация. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, там произошло возгорание. Из подземного перехода эвакуировали порядка 70 человек.

— В 17:03 силы пожарно-спасательных подразделений Новосибирска реагировали на возгорание, произошедшее в подземном переходе. Было установлено, что в киоске горели картонные коробки на площади 1 квадратный метр, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России отметили, что ликвидировать возгорание удалось до прибытия специалистов. Сейчас на месте происшествия установлен дымосос для удаления дыма.

— Из перехода было эвакуировано порядка 70 человек. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.


Отметим, в начале ноября в Новосибирске в торгово-развлекательном центре «Аура» прошла эвакуация. На стойку информации ТРЦ поступил анонимный звонок о минировании.

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