Рядом с «Ройял Парком» восстановили монумент, из-за которого Бастрыкин поручал проверку

В Новосибирске закончили реставрацию монумента, посвященного
— В исполнение представления прокурора города Новосибирска мэрией приведена в нормативное состояние стела, посвященная
Как ранее сообщали в мэрии Новосибирска, работы выполнял Специализированный застройщик «Ситистрой».
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в 2020 году. Ее учредители — Андрей Дробинский, Игорь Панфилов и ООО «Квадратный Мэтр». Баланс компании за 2021 год — 220,2 миллиона рублей. Эта компания разработала дизайн-проект сквера за «Ройял Парком».
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