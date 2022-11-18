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Рядом с «Ройял Парком» восстановили монумент, из-за которого Бастрыкин поручал проверку

Закончилась реконструкция памятника, посвященного 45-летию Победы в Великой Отечественной войне

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На монументе появился красный баннер

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В Новосибирске закончили реставрацию монумента, посвященного 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. Со стелы сняли белое полотно, которое появилось в конце октября.

— В исполнение представления прокурора города Новосибирска мэрией приведена в нормативное состояние стела, посвященная 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Как ранее сообщали в мэрии Новосибирска, работы выполнял Специализированный застройщик «Ситистрой».

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в 2020 году. Ее учредители — Андрей Дробинский, Игорь Панфилов и ООО «Квадратный Мэтр». Баланс компании за 2021 год — 220,2 миллиона рублей. Эта компания разработала дизайн-проект сквера за «Ройял Парком».

Монумент 45-летию Победы в ВОВ демонтировали в начале августа. В мэрии заявили, что это сделали в рамках работ по строительству гостиницы. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, 19 сентября монумент вернули на прежнее место. Прокуратура провела проверку и установила, что мэрия Новосибирска не принимала необходимых мер для сохранности объекта.

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МонументРеставрацияПрокуратура
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