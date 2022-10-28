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Монумент Победы в Новосибирске закрыли белым полотном — проверку из-за демонтажа памятника поручал Бастрыкин

Планируется восстановить декоративный элемент

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Сроки работ неизвестны

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В Новосибирске 28 октября монумент, посвященный 45-летию Победе в Великой Отечественной войне, временно закрыли белым полотном. Это связано с проведением восстановительных работ.

Информацию об этом разместил официальный Telegram-канала мэрии Новосибирска «МЭР_и_Я». В сообщении говорится о том, что работы выполняет Специализированный застройщик «Ситистрой».

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в 2020 году. Ее учредители — Андрей Дробинский, Игорь Панфилов и ООО «Квадратный Мэтр». Баланс компании за 2021 год — 220,2 миллиона рублей. Эта компания разработала дизайн-проект сквера за «Ройял Парком».

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, в какой срок восстановят монумент и сколько на это потратят.

Монумент 45-летию Победы в ВОВ демонтировали в начале августа. В мэрии заявили, что это сделали в рамках работ по строительству гостиницы. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, 19 сентября монумент вернули на прежнее место. Прокуратура провела проверку и установила, что мэрия Новосибирска не принимала необходимых мер для сохранности объекта.

Александр БастрыкинВОВМонументПамятник
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