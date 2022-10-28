Монумент Победы в Новосибирске закрыли белым полотном — проверку из-за демонтажа памятника поручал Бастрыкин
Планируется восстановить декоративный элемент
В Новосибирске 28 октября монумент, посвященный
Информацию об этом разместил официальный Telegram-канала мэрии Новосибирска «МЭР_и_Я». В сообщении говорится о том, что работы выполняет Специализированный застройщик «Ситистрой».
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в 2020 году. Ее учредители — Андрей Дробинский, Игорь Панфилов и ООО «Квадратный Мэтр». Баланс компании за 2021 год — 220,2 миллиона рублей. Эта компания разработала дизайн-проект сквера за «Ройял Парком».
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, в какой срок восстановят монумент и сколько на это потратят.
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