Что осталось от самолета «Руслан»: он экстренно сел два года назад в Толмачево — фото с места, где его разбирали

В новосибирском аэропорту Толмачево заканчивают разбирать самолет Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр». Снимки остатков конструкции сделал фотокорреспондент НГС.



Судя по кадрам, на месте, где производили разборку авиалайнера, осталась лишь груда металла. Напомним, самолет «Руслан» экстренно посадили в Новосибирске 13 ноября 2020 года, при этом самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал. В тот же день следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего, но позже закрыли его.

