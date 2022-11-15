20idei
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 60.40
eur 62.16
Тема дняНочью до -42 градусов
Все новости
Все новости

Что осталось от самолета «Руслан»: он экстренно сел два года назад в Толмачево — фото с места, где его разбирали

Авиакомпания, которой принадлежал самолет, решила его списать из-за проблем с восстановлением фюзеляжа

631
ds

Часть деталей планировали сохранить, чтобы использовать в исследовательских целях

Поделиться

В новосибирском аэропорту Толмачево заканчивают разбирать самолет Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр». Снимки остатков конструкции сделал фотокорреспондент НГС.

Судя по кадрам, на месте, где производили разборку авиалайнера, осталась лишь груда металла. Напомним, самолет «Руслан» экстренно посадили в Новосибирске 13 ноября 2020 года, при этом самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал. В тот же день следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего, но позже закрыли его.

С июля 2022 года в аэропорту Толмачево начали разбирать самолет. Как ранее сообщали НГС в пресс-центре авиакомпании «Волга-Днепр», которая является хозяином «Руслана», воздушное судно RA-82042 решили списать из-за невозможности восстановить структурные элементы фюзеляжа.

— Отдельные силовые элементы конструкции самолета планируется сохранить и в дальнейшем использовать в целях исследовательских работ, в том числе с привлечением российских профильных научно-исследовательских организаций, для накопления данных по флоту Ан-124–100/150, — сообщили в авиакомпании.

ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» входит состав Группы компаний «Волга-Днепр». Ее конечными владельцами, по данным сервиса «Контур.Фокус», являются компания с ограниченной ответственность «Волга-Днепр Лоджистикс Бв», зарегистрированная в Нидерландах, компания с ограниченной ответственностью «Линко Лимитед», зарегистрированная на Британских Виргинских островах, и ряд физических лиц. Генеральный директор компании — Игорь Аксенов. Чистая прибыль авиакомпании на конец 2021 года составила 4,1 миллиарда рублей.

Журналисты НГС направили официальный запрос в «Волга-Днепр» с вопросом, когда заканчивается разборка самолета и куда направили оставшиеся элементы воздушного судна.

В начале ноября самолеты, которые летели в Барнаул, перенаправили в Новосибирск из-за метеоусловий.

По теме

Ан-124НовосибирскСамолет
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2