В Толмачево разбирают грузовой самолет «Руслан», переживший экстренную посадку в 2020 году

Он предположил, что «Руслан» могут разбирать сразу по нескольким причинам, — как на запчасти, так и для того, чтобы освободить место.

— Просто так его утилизировать глупо, все-таки пострадала лишь передняя часть, но и нужно учитывать, что он занимает стоянки для самолетов, — уточнил Федор Турищев. — Это не бесплатно для хозяев самолета, скорее всего.