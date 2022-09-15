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В Толмачево разбирают грузовой самолет «Руслан», переживший экстренную посадку в 2020 году

У воздушного судна пострадала передняя часть

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По словам фотографа, самолет разбирают уже давно

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Самолет Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» начали разбирать в аэропорту Толмачево. Атмосферные снимки сделал новосибирский авиатехник и фотограф Федор Турищев вчера, 14 сентября.

«Руслан» экстренно посадили в Новосибирске 13 ноября 2020 года, при этом самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал. В тот же день следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего, но позже закрыли его.

— Вчера сняли нос с килем. Самолет потерял облик самолета, — рассказал фотограф. — А разбирают его очень давно.

Он предположил, что «Руслан» могут разбирать сразу по нескольким причинам, — как на запчасти, так и для того, чтобы освободить место.

— Просто так его утилизировать глупо, все-таки пострадала лишь передняя часть, но и нужно учитывать, что он занимает стоянки для самолетов, — уточнил Федор Турищев. — Это не бесплатно для хозяев самолета, скорее всего.

Вчера с «Руслана» сняли нос и киль

Вчера с «Руслана» сняли нос и киль

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В пресс-центре аэропорта сообщили, что прокомментировать ситуацию не могут: воздушное судно не принадлежит Толмачево. В авиакомпании «Волга-Днепр», которая является хозяином «Руслана», НГС сообщали, что приняли решение о списании воздушного судна RA-82042 из-за невозможности восстановления структурных элементов конструкции фюзеляжа в текущих условиях.

— С июля 2022 года в аэропорту Толмачево наши специалисты приступили к снятию силовых элементов, конструкций планера и систем воздушного судна, — рассказали в авиакомпании. — Отдельные силовые элементы конструкции самолета планируется сохранить и в дальнейшем использовать в целях исследовательских работ, в том числе с привлечением российских профильных научно-исследовательских организаций, для накопления данных по флоту Ан-124-100/150.

Специалисты собираются оценить характеристики материалов с длительным сроком службы и проанализировать детали и соединения, которые невозможно контролировать при эксплуатации самолета.

ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» входит состав Группы компаний «Волга-Днепр». Ее конечными владельцами, по данным сервиса «Контур.Фокус», являются компания с ограниченной ответственность «Волга-Днепр Лоджистикс Бв», зарегистрированная в Нидерландах, компания с ограниченной ответственностью «Линко Лимитед», зарегистрированная на Британских Виргинских островах, и ряд физических лиц. Генеральный директор компании — Игорь Аксенов. Чистая прибыль авиакомпании на конец 2021 года составила 4,1 миллиарда рублей.

Ранее НГС писал, что аэропорт Толмачево закупит оборудование для воздушно-пропускного пункта за 430 миллионов рублей.

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