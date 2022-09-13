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Аэропорт Толмачево закупит оборудование для воздушно-пропускного пункта за 430 миллионов

Закупку разместили накануне

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Победитель закупки должен сделать всю работу под ключ

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Аэропорт Толмачево объявил закупку «по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска». Она была размещена 12 сентября. Крайний срок подачи заявок — 17 октября.

Максимальная сумма контракта — 430,1 миллиона рублей.

Победитель закупки должен сделать всю работу под ключ — провести необходимые коммуникации, установить комплекс безопасности ФСБ, оборудование для погранконтроля, провести радиосвязь, смонтировать видеонаблюдение и полностью оборудовать таможенные посты.

Работы должны быть полностью завершены до 30 июля 2023 года. Во время переоснащения действующий пункт будет продолжать работу и должен сохранить пропускную способность до 1300 человек в час.

В мае стало известно, что современную взлетно-посадочную полосу построят в Толмачево — она заменит одну из двух действующих полос аэропорта.

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