Аэропорт Толмачево закупит оборудование для воздушно-пропускного пункта за 430 миллионов
Закупку разместили накануне
Аэропорт Толмачево объявил закупку «по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска». Она была размещена 12 сентября. Крайний срок подачи заявок — 17 октября.
Максимальная сумма контракта — 430,1 миллиона рублей.
Победитель закупки должен сделать всю работу под ключ — провести необходимые коммуникации, установить комплекс безопасности ФСБ, оборудование для погранконтроля, провести радиосвязь, смонтировать видеонаблюдение и полностью оборудовать таможенные посты.
Работы должны быть полностью завершены до 30 июля 2023 года. Во время переоснащения действующий пункт будет продолжать работу и должен сохранить пропускную способность до 1300 человек в час.
В мае стало известно, что современную взлетно-посадочную полосу построят в Толмачево — она заменит одну из двух действующих полос аэропорта.