Современную взлетно-посадочную полосу построят в новосибирском аэропорту Толмачево
Она заменит одну из двух действующих полос аэропорта
Современная взлетно-посадочная полоса заменит одну из действующих в аэропорту Толмачево. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства НСО области Анатолий Костылевский.
— Сейчас заказали проектно-сметную документацию. Предполагается строительство новой [полосы], а старая, которая находится в ведении Министерства обороны, будет переведена в рулежную дорожку, их тоже не хватает. До конца года проектно-сметную документацию разработают, — цитирует министра информагентство ТАСС.
Также сейчас уже идет реконструкция второй взлетно-посадочной полосы: подрядчик — Новосибирскавтодор — оборудует рулежные дорожки и перрон. Инвестпрограмма реконструкции рассчитана до 2025 года.
— Первый этап масштабной реконструкции завершится в сентябре 2022 года, — сообщили НГС в пресс-службе «Толмачево»,
По инвестпрограмме, рассчитанной до 2025 года, планировалась реконструкция первой искусственной взлетно-посадочной полосы длиной
Проект реконструкции аэровокзального комплекса осуществляется в рамках масштабной программы развития авиаузла.
К 2022 году планируется построить также новый терминал площадью 56 тысяч квадратных метров, с пропускной способностью — 10,6 миллиона пассажиров в год. Как выглядела стройка в апреле, можно посмотреть в этом материале.