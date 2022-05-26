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Современную взлетно-посадочную полосу построят в новосибирском аэропорту Толмачево

Она заменит одну из двух действующих полос аэропорта

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Проектно-сметная документация для полосы будет готова к концу 2022 года

Проектно-сметная документация для полосы будет готова к концу 2022 года

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Современная взлетно-посадочная полоса заменит одну из действующих в аэропорту Толмачево. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства НСО области Анатолий Костылевский.

— Сейчас заказали проектно-сметную документацию. Предполагается строительство новой [полосы], а старая, которая находится в ведении Министерства обороны, будет переведена в рулежную дорожку, их тоже не хватает. До конца года проектно-сметную документацию разработают, — цитирует министра информагентство ТАСС.

Также сейчас уже идет реконструкция второй взлетно-посадочной полосы: подрядчик — Новосибирскавтодор — оборудует рулежные дорожки и перрон. Инвестпрограмма реконструкции рассчитана до 2025 года.

— Первый этап масштабной реконструкции завершится в сентябре 2022 года, — сообщили НГС в пресс-службе «Толмачево»,

По инвестпрограмме, рассчитанной до 2025 года, планировалась реконструкция первой искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 км и шириной 60 м. Реконструкция аэропорта ведется с декабря 2019 года.

Проект реконструкции аэровокзального комплекса осуществляется в рамках масштабной программы развития авиаузла.

К 2022 году планируется построить также новый терминал площадью 56 тысяч квадратных метров, с пропускной способностью — 10,6 миллиона пассажиров в год. Как выглядела стройка в апреле, можно посмотреть в этом материале.

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