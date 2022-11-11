«Стела или не стела, еще не решено»: на площади Станиславского хотят заменить рекламу памятником

— Площадь Станиславского нужно привести в порядок и убрать оттуда эту халабуду рекламную — я ее по-другому никак не называю. Сделать какое-то сооружение — стелу или не стелу — еще не решено, — сказал он. — У нас в Ленинском районе была пятерка крупных заводов, которые работали на оборонку и сельское хозяйство. Заводов сейчас нет, но мы встречаемся с ветеранами, и люди сказали, что нужно увековечить память тех тружеников предприятий, которые работали в годы Великой Отечественной войны, после войны поднимали Ленинский район, строили и развивали.

