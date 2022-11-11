«Стела или не стела, еще не решено»: на площади Станиславского хотят заменить рекламу памятником

Администрация Ленинского района Новосибирска попросила зарезервировать участок на площади Станиславского для установки памятника — вопрос внесли в повестку земельной комиссии 10 ноября.
Площадь участка составляет 24,6 тысячи
— Площадь Станиславского нужно привести в порядок и убрать оттуда эту халабуду рекламную — я ее по-другому никак не называю. Сделать какое-то сооружение — стелу или не стелу — еще не решено, — сказал он. — У нас в Ленинском районе была пятерка крупных заводов, которые работали на оборонку и сельское хозяйство. Заводов сейчас нет, но мы встречаемся с ветеранами, и люди сказали, что нужно увековечить память тех тружеников предприятий, которые работали в годы Великой Отечественной войны, после войны поднимали Ленинский район, строили и развивали.
По словам Николая Тямина, этой идеей он поделился с ректором НГУАДИ Натальей Багровой, совместно они обсуждают возможность провести конкурс среди студентов архитектурной академии на лучший вариант новой памятной конструкции. При этом ее установка должна быть сопряжена с приведением в порядок всей площади — фасадов выходящих на нее домов, стихийной торговли.
Он заметил, что масштабы реконструкции будут не такими, как на площади Калинина, а бюджетные средства депутаты хотят привлекать только в крайнем случае — вместо этого начинают переговоры с местным бизнесом.
По предварительному плану земельные вопросы должны решить до конца 2022 года, в первой половине 2023 года — провести конкурс и получить все необходимые согласования, в том числе от художественного совета, во второй половине 2023 года — заняться геологическими изысканиями. Таким образом, стела может появиться на площади Станиславского не раньше 2024 года.
По информации координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, который присутствовал на земельной комиссии, резервирование земли одобрили.
На прошлой неделе торжественно открыли стелу на площади Калинина. Открытие сопровождалось перекрытиями и массовыми пробками, а спустя несколько дней в работе экранов стелы начались сбои — неполадки, впрочем, быстро устранили.