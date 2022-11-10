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На новой стеле на площади Калинина перестал работать экран спустя неделю после открытия

Новосибирец утром снял видео с синим экраном

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На экране должны были показывать историю города и предприятий

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В Новосибирске утром 10 ноября на стеле «Новосибирск — город трудовой доблести» на площади Калинина перестал работать экран. Вместо видео с историческими событиями экран горит синим цветом. Стелу открыли неделю назад, 3 ноября.

Как рассказал читатель НГС, в остальные дни до 10 ноября экран в это время работал. Корреспондент НГС направили запрос в мэрию Новосибирска.

Возведение стелы, полное название которой звучит как «Новосибирск — город трудовой доблести», обошлось городу почти в 150 миллионов рублей, еще почти миллион было потрачено на звуковое и световое сопровождение самой церемонии открытия.

СтелаПлощадь КалининаМэрия
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