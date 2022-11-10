На новой стеле на площади Калинина перестал работать экран спустя неделю после открытия
Новосибирец утром снял видео с синим экраном
В Новосибирске утром 10 ноября на стеле «Новосибирск — город трудовой доблести» на площади Калинина перестал работать экран. Вместо видео с историческими событиями экран горит синим цветом. Стелу открыли неделю назад,
Как рассказал читатель НГС, в остальные дни до 10 ноября экран в это время работал. Корреспондент НГС направили запрос в мэрию Новосибирска.
Возведение стелы, полное название которой звучит как «Новосибирск — город трудовой доблести», обошлось городу почти в 150 миллионов рублей, еще почти миллион было потрачено на звуковое и световое сопровождение самой церемонии открытия.