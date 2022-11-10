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«Оборудование очень тонкое»: Анатолий Локоть объяснил перебои в работе экрана на новой стеле

Неполадки уже устранили

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Из-за перебоя в подаче электричества на экране не показывали исторические события

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что перебой в работе экранов на стеле «Город трудовой доблести», который заметили утром 10 ноября, связан с подачей электроэнергии. Из-за него экран светился синим цветом.

— Действительно, была неисправность, связано это с подачей энергии. Оборудование очень тонкое, требующее точной наладки и четкого выполнения условий по электропитанию. К сожалению, были некоторые сбои. С этим связаны перебои подачи информации. На самом деле, экраны работают в нормальном режиме, — сообщил Анатолий Локоть на пресс-конференции 10 ноября.

Глава города уточнил, что специалисты уже устранили неполадку, экраны возобновили работу. Возможно, потребуется принять дополнительные инженерные решения.

Торжественное открытие стелы на площади Калинина состоялось 3 ноября. На него пришли несколько тысяч человек. Посмотрите, как этот объект выглядит с высоты.

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Площадь КалининаЭлектричествоГород трудовой доблести
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