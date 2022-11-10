«Оборудование очень тонкое»: Анатолий Локоть объяснил перебои в работе экрана на новой стеле
Неполадки уже устранили
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что перебой в работе экранов на стеле «Город трудовой доблести», который заметили утром 10 ноября, связан с подачей электроэнергии. Из-за него экран светился синим цветом.
— Действительно, была неисправность, связано это с подачей энергии. Оборудование очень тонкое, требующее точной наладки и четкого выполнения условий по электропитанию. К сожалению, были некоторые сбои. С этим связаны перебои подачи информации. На самом деле, экраны работают в нормальном режиме, — сообщил Анатолий Локоть на пресс-конференции 10 ноября.
Глава города уточнил, что специалисты уже устранили неполадку, экраны возобновили работу. Возможно, потребуется принять дополнительные инженерные решения.
Торжественное открытие стелы на площади Калинина состоялось 3 ноября. На него пришли несколько тысяч человек. Посмотрите, как этот объект выглядит с высоты.