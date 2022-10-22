Колонну автобусов с мобилизованными сняли с высоты в Новосибирске — ночью их отправили в зону СВО
Публикуем впечатляющие кадры
В Академгородке ночью 22 октября вторая группа мобилизованных из регионов Сибири отправилась к местам дислокации в зоне проведения СВО. Колонну автобусов сняли с высоты.
Кадры светящейся вереницы автобусов с военнослужащими опубликовала в соцсети «ВКонтакте» группа «Новосибирск 24/7». На них видно, что автобусы движутся в сопровождении ГИБДД.
Военнослужащие отправились с железнодорожного вокзала к «месту боевого слаживания». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.
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21 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал в своем телеграм-канале видео с отправки из Новосибирска первого эшелона мобилизованных сибиряков в зону проведения спецоперации.
20 октября на территории НВВКУ прошел митинг, посвященный отправке мобилизованных из Сибири.