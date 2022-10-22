Второй эшелон мобилизованных отправили из Новосибирска

Утром 22 октября с новосибирского вокзала отправился еще один эшелон мобилизованных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Он уточнил, что мобилизованные поехали «на запад», к месту боевого слаживания.

— Пообщался с бойцами, выслушал пожелания, замечания. С хорошим боевым настроем и уверенностью в победе воины-сибиряки отправились выполнять свой долг — защищать нашу великую Родину, — написал Локоть в своем канале.

Мэр пообещал «сделать всё», чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым, а также позаботиться и поддержать их семьи.