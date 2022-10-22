Второй эшелон мобилизованных отправили из Новосибирска
Мэр города пообещал «сделать всё» для их семей
Утром 22 октября с новосибирского вокзала отправился еще один эшелон мобилизованных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.
Он уточнил, что мобилизованные поехали «на запад», к месту боевого слаживания.
— Пообщался с бойцами, выслушал пожелания, замечания. С хорошим боевым настроем и уверенностью в победе воины-сибиряки отправились выполнять свой долг — защищать нашу великую Родину, — написал Локоть в своем канале.
Мэр пообещал «сделать всё», чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым, а также позаботиться и поддержать их семьи.
— Возвращайтесь домой — здесь вас ждут! — добавил мэр.
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Первый эшелон мобилизованных сибиряков отправили в зону спецоперации вчера, 21 октября. Здесь мы публиковали видео отправки. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мобилизованные будут продолжать проходить подготовку и боевое слаживание уже на другой территории в составе постоянно действующих подразделений.