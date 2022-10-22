20idei
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 2/10
usd 61.20
eur 59.84
Тема дняВторой эшелон мобилизованных уехал из Новосибирска
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Второй эшелон мобилизованных отправили из Новосибирска

Мэр города пообещал «сделать всё» для их семей

3 625
ds

Мужчин провожали с оркестром

Поделиться

Утром 22 октября с новосибирского вокзала отправился еще один эшелон мобилизованных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Он уточнил, что мобилизованные поехали «на запад», к месту боевого слаживания.

— Пообщался с бойцами, выслушал пожелания, замечания. С хорошим боевым настроем и уверенностью в победе воины-сибиряки отправились выполнять свой долг — защищать нашу великую Родину, — написал Локоть в своем канале.

Мэр пообещал «сделать всё», чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым, а также позаботиться и поддержать их семьи.

— Возвращайтесь домой — здесь вас ждут! — добавил мэр.

Мэр присутствовал при отправке

Мэр присутствовал при отправке

Поделиться

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Первый эшелон мобилизованных сибиряков отправили в зону спецоперации вчера, 21 октября. Здесь мы публиковали видео отправки. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мобилизованные будут продолжать проходить подготовку и боевое слаживание уже на другой территории в составе постоянно действующих подразделений.

МэрМобилизацияСВО
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2