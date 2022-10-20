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Спецоперация на Украине

Мобилизованных из Новосибирской области начали отправлять в зону СВО

Торжественное мероприятие проходит в НВВКУ

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Отправляется только часть военных

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Первую часть мобилизованных из Новосибирской области сегодня, 20 октября, отправляют на место постоянной дислокации. Торжественное мероприятие проходит в НВВКУ, туда уехали в том числе журналисты НГС.

Каждый мобилизованный новосибирец при этом получит коробку с матпомощью.

Накануне стало известно, что в Новосибирской области мобилизованным с тремя детьми аннулируют повестки. Тех, кто уже находится в частях, готовят к отправке домой. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Также он объяснил, почему повестки получили и ценные рабочие важных предприятий. Их возвращают в индивидуальном порядке через комиссии.

Губернатор также отвечал и на другие вопросы о частичной мобилизации в регионе. Мы вели онлайн-трансляцию беседы.

ВоенныеСВОЧастичная мобилизация
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