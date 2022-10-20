Мобилизованных из Новосибирской области начали отправлять в зону СВО
Торжественное мероприятие проходит в НВВКУ
Первую часть мобилизованных из Новосибирской области сегодня,
Каждый мобилизованный новосибирец при этом получит коробку с матпомощью.
Накануне стало известно, что в Новосибирской области мобилизованным с тремя детьми аннулируют повестки. Тех, кто уже находится в частях, готовят к отправке домой. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Также он объяснил, почему повестки получили и ценные рабочие важных предприятий. Их возвращают в индивидуальном порядке через комиссии.
Губернатор также отвечал и на другие вопросы о частичной мобилизации в регионе. Мы вели онлайн-трансляцию беседы.