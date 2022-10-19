«Все считали, что бронирование — не самое важное»: как в НСО ценных мобилизованных возвращают на предприятия

Губернатор подчеркнул, что есть определенные «системные упущения».

— Системные упущения: на каждом важном предприятии должна вестись система бронирования самых ценных работников. За это отвечает руководитель предприятия, соответствующая мобилизационная и кадровая служба. Но как иногда у нас бывает — все считали, что это не самое важное, можно отложить на потом. И за эти недели мы столкнулись с ситуациями, когда вдруг в панике руководитель даже крупного завода обращается: «У меня под мобилизацию подпадает станочник ЧПУ. Ценный сотрудник, без которого всё может остановиться», — привел пример Андрей Травников.