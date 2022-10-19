«Все считали, что бронирование — не самое важное»: как в НСО ценных мобилизованных возвращают на предприятия
Губернатор сообщил, что это приходится делать через комиссии в индивидуальном порядке
В Новосибирской области ценных сотрудников предприятий возвращают на работу после мобилизации по запросам компаний. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников сегодня,
Губернатор подчеркнул, что есть определенные «системные упущения».
— Системные упущения: на каждом важном предприятии должна вестись система бронирования самых ценных работников. За это отвечает руководитель предприятия, соответствующая мобилизационная и кадровая служба. Но как иногда у нас бывает — все считали, что это не самое важное, можно отложить на потом. И за эти недели мы столкнулись с ситуациями, когда вдруг в панике руководитель даже крупного завода обращается: «У меня под мобилизацию подпадает станочник ЧПУ. Ценный сотрудник, без которого всё может остановиться», — привел пример Андрей Травников.
Дальше диалог строится, по словам губернатора, примерно вот так:
— Задаешь ему вопрос: «Почему ты его своевременно не забронировал? Сделал бы заранее — ему бы повестку не прислали бы». Теперь все спохватились и активно восполняют эти упущения. Тем не менее механизм решения таких вопросов есть. Жизнь есть жизнь. Мы не можем себе позволить остановку работы не только предприятий жизнеобеспечения, но и сельхозпредприятий, например, в период уборочной, — подчеркнул Андрей Травников.
Решения, как рассказал губернатор НСО, принимаются через обсуждения на призывных комиссиях.
— И даже те, кто уже попал по повестке в состав училища, — многие из таких специалистов возвращались, — отметил губернатор.
По мнению Андрея Травникова, самая сложная ситуация сложилась на малых и средних предприятиях, где каждый человек на счету, и в этом случае применяются различные меры поддержки: от кредитных каникул до каникул по выплатам по аренде муниципального имущества.
При этом в регионе нет задачи по «экономической мобилизации».
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— Таких задач нет. Понятно, что некоторые предприятия ОПК получили дополнительные заказы. Нагрузка на них выросла, но речи о том, что гражданские предприятия вдруг переводятся на военные заказы, на военные рельсы, — таких задач нет. Вы видите, даже мобилизации техники не предполагается, и никто об этом не говорит, — объяснил губернатор. — И еще одно решение по предприятиям, работающим по госконтрактам: если они не справляются со сроками и объемами из-за частичной мобилизации, заказчик может не применять штрафные санкции и может просто продлить срок.
Сегодня стало известно, что правительство Новосибирской области закупило из регионального бюджета коробки с матпомощью для мобилизованных. Также в Новосибирской области мобилизованным с тремя детьми аннулируют повестки. Тех, кто уже находится в частях, готовят к отправке домой.
Губернатор также отвечал и на другие вопросы о частичной мобилизации в регионе. Мы вели онлайн-трансляцию беседы.