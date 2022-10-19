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Спецоперация на Украине

«Все считали, что бронирование — не самое важное»: как в НСО ценных мобилизованных возвращают на предприятия

Губернатор сообщил, что это приходится делать через комиссии в индивидуальном порядке

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Губернатор отметил, что многие предприятия вовремя не забронировали своих сотрудников

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В Новосибирской области ценных сотрудников предприятий возвращают на работу после мобилизации по запросам компаний. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников сегодня, 19 октября, во время прямого эфира.

Губернатор подчеркнул, что есть определенные «системные упущения».

— Системные упущения: на каждом важном предприятии должна вестись система бронирования самых ценных работников. За это отвечает руководитель предприятия, соответствующая мобилизационная и кадровая служба. Но как иногда у нас бывает — все считали, что это не самое важное, можно отложить на потом. И за эти недели мы столкнулись с ситуациями, когда вдруг в панике руководитель даже крупного завода обращается: «У меня под мобилизацию подпадает станочник ЧПУ. Ценный сотрудник, без которого всё может остановиться», — привел пример Андрей Травников.

Дальше диалог строится, по словам губернатора, примерно вот так:

— Задаешь ему вопрос: «Почему ты его своевременно не забронировал? Сделал бы заранее — ему бы повестку не прислали бы». Теперь все спохватились и активно восполняют эти упущения. Тем не менее механизм решения таких вопросов есть. Жизнь есть жизнь. Мы не можем себе позволить остановку работы не только предприятий жизнеобеспечения, но и сельхозпредприятий, например, в период уборочной, — подчеркнул Андрей Травников.

Решения, как рассказал губернатор НСО, принимаются через обсуждения на призывных комиссиях.

— И даже те, кто уже попал по повестке в состав училища, — многие из таких специалистов возвращались, — отметил губернатор.

По мнению Андрея Травникова, самая сложная ситуация сложилась на малых и средних предприятиях, где каждый человек на счету, и в этом случае применяются различные меры поддержки: от кредитных каникул до каникул по выплатам по аренде муниципального имущества.

При этом в регионе нет задачи по «экономической мобилизации».

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— Таких задач нет. Понятно, что некоторые предприятия ОПК получили дополнительные заказы. Нагрузка на них выросла, но речи о том, что гражданские предприятия вдруг переводятся на военные заказы, на военные рельсы, — таких задач нет. Вы видите, даже мобилизации техники не предполагается, и никто об этом не говорит, — объяснил губернатор. — И еще одно решение по предприятиям, работающим по госконтрактам: если они не справляются со сроками и объемами из-за частичной мобилизации, заказчик может не применять штрафные санкции и может просто продлить срок.

Сегодня стало известно, что правительство Новосибирской области закупило из регионального бюджета коробки с матпомощью для мобилизованных. Также в Новосибирской области мобилизованным с тремя детьми аннулируют повестки. Тех, кто уже находится в частях, готовят к отправке домой.

Губернатор также отвечал и на другие вопросы о частичной мобилизации в регионе. Мы вели онлайн-трансляцию беседы.

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