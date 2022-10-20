На месте снесенного кафе в Нарымском сквере решили возвести новое — что о нем известно
Конкурс на установку объявила мэрия
В Нарымском сквере в Новосибирске планируют открыть новое кафе, на месте снесенного в августе. «Горзеленхоз» объявил конкурс на размещение такого объекта.
Согласно документам, опубликованным на сайте «Зеленый Новосибирск», площадь заведения составит 150 метров. Оно будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 круглый год.
— Внешний вид объекта в соответствии с дизайн-проектом. Ассортимент согласовывается с МАУ Новосибирска «Горзеленхоз». Режим работы объекта — круглогодично, — указано в документах.
Как сообщили журналисту НГС в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска, установить заведение планируется в части сквера со стороны улицы Советской, где ранее находилось кафе «Зазеркалье». Постройка будет нестационарным объектом.
Стоимость размещения объекта станет известна после независимой оценки при заключении договора.
Кафе «Зазеркалье» в Нарымском сквере снесли в конце августа, это здание построили для цветочного магазина больше 30 лет назад. Решение о сносе принял Арбитражный суд в июне 2020 года по заявлению «Горзеленхоза». Истец объяснил требования тем, что у владельцев кафе нет правовых оснований для размещения объекта на территории сквера.
Накануне НГС сообщал о том, что в Новосибирске приступили к разработке концепции парка в микрорайоне Щ. Новосибирцев приглашают поучаствовать и пройти опрос.