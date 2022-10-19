В Новосибирске начали разрабатывать концепцию парка в Щ — жителей пригласили поучаствовать
Общая площадь территории парка достигла 13 га
В Новосибирске департамент культуры мэрии и строительная компания «Д54» приступили к разработке концепции парка в микрорайоне Щ. Как сообщили на сайте «Зеленый Новосибирск», разработчики приглашают жителей поучаствовать и пройти опрос. Рабочее название парка — «Чербузы», в честь малой реки.
— Территория будущего парка проходит транзитно через весь микрорайон Щ от станции Сеятель до ул. Кутателадзе, захватывает зону бывшей железной дороги и смежные земельные участки, а также пойму ручья Чербузы. Общая площадь территории достигла 13 га, — рассказали в «Зеленом Новосибирске».
Чтобы лучше понять территорию и пожелания горожан, разработчики организовали опрос. Проголосовать можно будет до 10 ноября.
В июне мэрия города Новосибирска опубликовала дизайн-проект реконструкции парка имени С. М. Кирова. Общественное обсуждение концепции прошло 1 июля в администрации Ленинского района, где частично приняли представленный дизайн-проект.