В микрорайоне Щ появится новый парк — проект финансирует бизнесмен, который строит дома в Академгородке
Дизайн-проект разработают до февраля 2023 года
Мэрия Новосибирска заключила контракт на разработку дизайн-проекта нового парка в Академгородке. Зеленая зона станет транзитной и пройдет через весь микрорайон Щ. Информация об этом появилась на сайте «Зеленый Новосибирск».
Общая площадь нового парка в микрорайоне Щ составит 13 гектаров, его территория протянется от станции «Сеятель» до улицы Кутателадзе. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии заключил договор со строительной компанией ООО «Д54 Эрнест».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Д54 Эрнест» — новая организация, она образована в январе 2021 года. Компания принадлежит Николаю Позднякову (51%) и Наталье Оленниковой (49%), баланс на конец 2021 года составил 91,5 миллиона рублей.
В ноябре 2021 года мэрия выдала ООО «Д54 Эрнест» разрешение на строительство дома в Академгородке по адресу Бульвар Молодежи, 21, в нем будет 120 квартир, офисы и автостоянка. Многоэтажка появилась на месте ТЦ «Эрнест».
Николаю Позднякову также принадлежит компания ООО «Д54», чистый убыток на конец 2021 года составил 6,5 миллиона рублей. По данным сайта компании, застройщик активно строит дома в нижней зоне Академгородка: жилой комплекс Vivanova, Forest Line, «Дом на Рубиновой», ЖК «Эдельвейский» и «Дом на Российской».
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