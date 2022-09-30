В микрорайоне Щ появится новый парк — проект финансирует бизнесмен, который строит дома в Академгородке

Мэрия Новосибирска заключила контракт на разработку дизайн-проекта нового парка в Академгородке. Зеленая зона станет транзитной и пройдет через весь микрорайон Щ. Информация об этом появилась на сайте «Зеленый Новосибирск».



Общая площадь нового парка в микрорайоне Щ составит 13 гектаров, его территория протянется от станции «Сеятель» до улицы Кутателадзе. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии заключил договор со строительной компанией ООО «Д54 Эрнест».