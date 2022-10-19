Корпоратива не будет: правительство НСО отказалось от празднования Нового года
Сотрудников поздравят официально
В правительстве Новосибирской области снова отказались от проведения новогоднего корпоратива. Прежде праздников не было из-за пандемии коронавируса.
В прямом эфире 19 октября губернатора региона Андрея Травникова спросили о том, как он относится к таким мероприятиям. Перед этим ведущая уточнила, что некоторые организации и госструктуры не будут праздновать Новый год, а сэкономленные средства направят в фонд помощи армии.
— Я отношусь к этому как к абсолютно правильному решению в той ситуации, когда мы должны сплотиться, направить ресурсы на главную задачу. Конечно же, правильно на чём-то сэкономить, отказаться от необоснованных трат и помочь тем, кто нуждается в помощи. И в правительстве Новосибирской области общего праздничного мероприятия, корпоратива проводиться не будет, — ответил Андрей Травников.
По словам губернатора, до этого корпоратив в правительстве не проводили несколько лет из-за пандемии коронавируса. При этом сотрудников официально поздравят в большом зале.
Накануне стало известно, что в Новосибирске 25 миллионов рублей, которые планировали потратить на празднование Нового года, передадут на помощь мобилизованным.
Ответы на другие вопросы из интервью губернатора мы собрали в онлайн-трансляции.