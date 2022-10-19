Корпоратива не будет: правительство НСО отказалось от празднования Нового года

В правительстве Новосибирской области снова отказались от проведения новогоднего корпоратива. Прежде праздников не было из-за пандемии коронавируса.

В прямом эфире 19 октября губернатора региона Андрея Травникова спросили о том, как он относится к таким мероприятиям. Перед этим ведущая уточнила, что некоторые организации и госструктуры не будут праздновать Новый год, а сэкономленные средства направят в фонд помощи армии.