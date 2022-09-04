Смонтировали системы вентиляции и заработала проектная подсветка: что происходит на стройке ЛДС
Некоторое оборудование вместо французов сделали специалисты из Санкт-Петербурга
В Новосибирске на стройплощадке ЛДС установили оборудование систем вентиляции и кондиционирования, их готовят к пуско-наладочным работам. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.
На многофункциональной ледовой арене сейчас, по данным правительства, практически завершены отделочные работы в помещениях, начат монтаж дизайнерского освещения.
— На внешнем фасаде проектная подсветка уже смонтирована и опробована в работе. Сегодня выполняется отмывка стеклянного фасада. На большой арене продолжается монтаж кресел – уже смонтировано более четверти от всего поставленного объёма. Завершаются отделочные работы стен основной арены. Ведётся сборка видеокуба – на него навешивают светодиодные панели. Всё оборудование было закуплено заранее, в этом году осуществлены поставки, — рассказал губернатор Новосибирской Андрей Травников.
Из-за геополитической ситуации пришлось искать замены для некоторого оборудования, в том числе для высоковольтной подстанции. Изначально её должна была быть поставлена французским заводом, но фактически заказ исполнил Санкт-Петербургский электротехнический завод
— Критической нехватки оборудования за счёт подобных импортозамещающих решений допущено не было. Есть дополнительный фронт работ по благоустройству – с одной стороны, озеленители уже приступили к высадке газонов, с другой, есть возможность усилиться на укладке асфальта. Наше требование – завершить укладку асфальта, высадку кустарников и деревьев до наступления холодов, — сообщил губернатор Новосибирской области.
Сейчас на территории вокруг ЛДС укладывают брусчатку и асфальт и начали класть тротуарную плитку. Также поэтапно поступают кресла для основной арены. За сентябрь должны быть смонтированы 10,5 тысяч кресел.
Ледовую арену в Новосибирске строили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году. Стройка шла непросто. Сроки строительства затягивались, а строители заявляли о проблемах с выплатами, после этого один из подрядчиков, «Строймонтаж», подавал на банкротство. Рабочие допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-«прокладкой» генподрядчика «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно.
О всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут. Работы в ЛДС планируют завершить в декабре. 23 августа, объект посетил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко — он поручил проверить стройку из-за срывов сроков.