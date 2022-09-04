Смонтировали системы вентиляции и заработала проектная подсветка: что происходит на стройке ЛДС

В Новосибирске на стройплощадке ЛДС установили оборудование систем вентиляции и кондиционирования, их готовят к пуско-наладочным работам. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

На многофункциональной ледовой арене сейчас, по данным правительства, практически завершены отделочные работы в помещениях, начат монтаж дизайнерского освещения.



— На внешнем фасаде проектная подсветка уже смонтирована и опробована в работе. Сегодня выполняется отмывка стеклянного фасада. На большой арене продолжается монтаж кресел – уже смонтировано более четверти от всего поставленного объёма. Завершаются отделочные работы стен основной арены. Ведётся сборка видеокуба – на него навешивают светодиодные панели. Всё оборудование было закуплено заранее, в этом году осуществлены поставки, — рассказал губернатор Новосибирской Андрей Травников.