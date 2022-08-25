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Народная премия НГС

«Хорошо вы живете здесь»: Ирине Алферовой понравился стиль новосибирцев

Актриса вышла на сцену НОВАТа во время «Народной премии НГС»

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В прошлый раз Ирина Алферова была в Новосибирске несколько лет назад

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Актриса Ирина Алферова во время выступления во время «Народной премии НГС» 25 августа, заявила, что новосибирцы хорошо и красиво одеваются.

— Я правда восхищена. Город очень преобразился, я была здесь до ковида. Вы видите — всё другое. Город очень красивый. Я прилетела рано утром и пошла немного пробежаться. Заметила, что очень красивые люди, хорошо одетые. Все хорошо одетые. Меня это так поразило. Это без преувеличения. Хорошо и модно. В общем, хорошо вы живете здесь в городе, — рассказала актриса со сцены НОВАТа.

Вместе с Ириной Алферовой на сцену вышел тренера по адаптивным танца Романа Панина. Он учит танцам детей с особенностями развития. Они вручили награду в номинации «Жилой комплекс года». Им стал микрорайон «Европейский Берег».

Читайте в нашей онлайн-трансляции, как проходило награждение и кто еще сегодня вышел на сцену оперного театра.

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Народная премияНовосибирскИрина Алферова
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