«Хорошо вы живете здесь»: Ирине Алферовой понравился стиль новосибирцев

Актриса Ирина Алферова во время выступления во время «Народной премии НГС» 25 августа, заявила, что новосибирцы хорошо и красиво одеваются.

— Я правда восхищена. Город очень преобразился, я была здесь до ковида. Вы видите — всё другое. Город очень красивый. Я прилетела рано утром и пошла немного пробежаться. Заметила, что очень красивые люди, хорошо одетые. Все хорошо одетые. Меня это так поразило. Это без преувеличения. Хорошо и модно. В общем, хорошо вы живете здесь в городе, — рассказала актриса со сцены НОВАТа.

