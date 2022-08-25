«Хорошо вы живете здесь»: Ирине Алферовой понравился стиль новосибирцев
Актриса вышла на сцену НОВАТа во время «Народной премии НГС»
Актриса Ирина Алферова во время выступления во время «Народной премии НГС» 25 августа, заявила, что новосибирцы хорошо и красиво одеваются.
— Я правда восхищена. Город очень преобразился, я была здесь до ковида. Вы видите — всё другое. Город очень красивый. Я прилетела рано утром и пошла немного пробежаться. Заметила, что очень красивые люди, хорошо одетые. Все хорошо одетые. Меня это так поразило. Это без преувеличения. Хорошо и модно. В общем, хорошо вы живете здесь в городе, — рассказала актриса со сцены НОВАТа.
Вместе с Ириной Алферовой на сцену вышел тренера по адаптивным танца Романа Панина. Он учит танцам детей с особенностями развития. Они вручили награду в номинации «Жилой комплекс года». Им стал микрорайон «Европейский Берег».
Читайте в нашей онлайн-трансляции, как проходило награждение и кто еще сегодня вышел на сцену оперного театра.