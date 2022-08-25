Онлайн-трансляция четвертой «Народной премии НГС» начинается — подключайтесь
Начало церемонии награждения назначено на
В этом году трансляцию четвертой «Народной премии НГС» впервые показывают на YouTube! Вы сможете посмотреть награждение и выступление звезд в режиме онлайн, эфир начнется совсем скоро.
Зал оперного театра ограничен, и мы не смогли вместить туда всех гостей, с которыми хотели бы разделить этот вечер. Поэтому мы решили показать церемонию награждения на нашем ютьюб-канале.
Подключайтесь!
А нашу текстовую трансляцию мы ведем с 18 часов. Мы первыми поговорили с гостями на синей ковровой дорожке и увидели, что происходит в зале. Оставайтесь с нами!
Также прямое включение с ковровой дорожки мы провели в нашей группе во «ВКонтакте».
Если вы не сможете посмотреть прямой эфир сегодня, запись церемонии еще какое-то время будет доступна владельцам приставок «Электронного города».
Ранее мы показывали, какие награды получат победители «Народной премии НГС».