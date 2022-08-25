СЕЙЧАС +25°С
Пробки 5/10
usd 60.00
eur 59.51
СрочноВидео-трансляция «Народной премии НГС»
Все новости
Все новости
Народная премия НГС

Онлайн-трансляция четвертой «Народной премии НГС» начинается — подключайтесь

Начало церемонии награждения назначено на 19 часов

553

Так выглядел зрительный зал на церемонии в прошлом году

Поделиться

В этом году трансляцию четвертой «Народной премии НГС» впервые показывают на YouTube! Вы сможете посмотреть награждение и выступление звезд в режиме онлайн, эфир начнется совсем скоро.

Зал оперного театра ограничен, и мы не смогли вместить туда всех гостей, с которыми хотели бы разделить этот вечер. Поэтому мы решили показать церемонию награждения на нашем ютьюб-канале.

Подключайтесь!

А нашу текстовую трансляцию мы ведем с 18 часов. Мы первыми поговорили с гостями на синей ковровой дорожке и увидели, что происходит в зале. Оставайтесь с нами!

Также прямое включение с ковровой дорожки мы провели в нашей группе во «ВКонтакте».

Если вы не сможете посмотреть прямой эфир сегодня, запись церемонии еще какое-то время будет доступна владельцам приставок «Электронного города».

Ранее мы показывали, какие награды получат победители «Народной премии НГС».

НОВАТПремия
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2