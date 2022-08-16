Минкульт НСО назначил нового директора «Первого театра» в Новосибирске
Руководителем стал Михаил Дробышев
Сегодня, 16 августа, назначили нового директора «Первого театра», им стал Михаил Дробышев, об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры НСО.
Ранее Михаил занимал должность заведующего отделением социально-культурной деятельности в Новосибирском областном колледже культуры и искусств, до этого был главой отдела по работе с молодежью.
В Министерстве культуры Новосибирской области сообщили, что при новом директоре в театре должен расшириться репертуар и гастрольный план. Кроме того, необходима активная работа в рамках программы «Пушкинская карта».
В марте Минкульт НСО уволил директора «Первого театра» Юлию Чурилову. Как рассказала руководитель, ей не озвучили причину увольнения. За несколько дней до этого в анонимных телеграм-каналах критиковали позицию Чуриловой о происходящем в стране и постановку на украинском языке «Юдифь», которая должна была пройти в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Один. Два. Три».
В июле корреспондент НГС посетил драмтеатр и рассказал о самом необычном экспериментальном спектакле под названием «И».