Минкульт НСО назначил нового директора «Первого театра» в Новосибирске

Сегодня, 16 августа, назначили нового директора «Первого театра», им стал Михаил Дробышев, об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры НСО.



Ранее Михаил занимал должность заведующего отделением социально-культурной деятельности в Новосибирском областном колледже культуры и искусств, до этого был главой отдела по работе с молодежью.

В Министерстве культуры Новосибирской области сообщили, что при новом директоре в театре должен расшириться репертуар и гастрольный план. Кроме того, необходима активная работа в рамках программы «Пушкинская карта».