«Это про любовь». В Новосибирске поставили странный спектакль, где до конца непонятно, кто актер, а кто зритель

Надо понять сразу: «И» — это не спектакль в привычном значении этого слова. Здесь нет какого-то четко обозначенного сюжета, понятных героев, стройных диалогов. Здесь, если можно так выразиться, всё действие построено на эмоциях, метафорах, полутонах. Зритель наверняка догадывается, что это — некий ребус, который надо обязательно разгадать (в конце концов, не зря же потрачены деньги на билет!), а не какое-то случайное нагромождение непонятных абстракций.



— На самом деле, если вам где-то показалось, что это абстрактное, непонятное, то это не так. Мы точно знаем всё: каждую минуту в спектакле — о чём это, зачем это, для чего и что зритель должен из этого вынести. Вначале у нас тоже были такие вопросы, но потом режиссер просто сел и рассказал полностью всё: от самого начала до самого конца. И мы увидели, что у него есть абсолютно точное понимание, что это, зачем, для чего, и мы это тоже поняли, — рассказал ведущий актер театра Сергей Троицкий.

