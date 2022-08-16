В Новосибирске прошел обыск в квартире депутата Хельги Пироговой

22 июля стало известно, что следователи возбудили против Хельги Пироговой уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). После этого депутат покинула Россию. Ранее возбудили административное дело по статье 20.3.3 часть 1 КоАП РФ, но его закрыли 15 августа по решению суда из-за возбуждения уголовного.