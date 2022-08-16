В Новосибирске прошел обыск в квартире депутата Хельги Пироговой
После этого правоохранительные органы поехали к родственникам женщины
Сегодня утром, 16 августа, в Новосибирске прошел обыск в квартире депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Сейчас женщина находится за границей.
— Пришли в шесть утра, адвоката не пустили, приехали со своими понятыми, что искали — непонятно, сейчас, как я понимаю, с обыском поехали к родителям мужа, — рассказала НГС Хельга Пирогова.
В пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области не прокомментировали эту ситуацию. В ГУ МВД по НСО комментарий также не дали.
В прошлом месяце глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после высказывания Хельги Пироговой о погибших военнослужащих. На следующий день депутата задержали, а ее коллега Антон Картавин рассказал, что женщина беременна. Позже ночью женщину отпустили из отделения полиции.
22 июля стало известно, что следователи возбудили против Хельги Пироговой уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). После этого депутат покинула Россию. Ранее возбудили административное дело по статье 20.3.3 часть 1 КоАП РФ, но его закрыли 15 августа по решению суда из-за возбуждения уголовного.